На Донбасі за добу поранило двох військових [ Редактировать ]
Двоє українських військових поранені на Донбасі минулої доби. Ще один воїн підірвався на протипіхотній міні. За попередніми даними штабу, міна російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.
Також відомо, що одного з військових було поранено внаслідок влучання керованої ракети у вантажівку неподалік Новотошківського.
Загалом російські найманці сім разів обстрілювали позиції ООС, використовували заборонені міномети, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети та стрілецьку зброю. Під обстріли зі 120-их мінометів потрапили захисники Красногорівки, Пісків та Новотошківського.
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