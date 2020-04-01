Одного з військових було поранено внаслідок влучання керованої ракети

Двоє українських військових поранені на Донбасі минулої доби. Ще один воїн підірвався на протипіхотній міні. За попередніми даними штабу, міна російського виробництва і належить до боєприпасів, які заборонені Женевськими конвенціями.

Також відомо, що одного з військових було поранено внаслідок влучання керованої ракети у вантажівку неподалік Новотошківського.

Загалом російські найманці сім разів обстрілювали позиції ООС, використовували заборонені міномети, протитанковий ракетний комплекс, гранатомети та стрілецьку зброю. Під обстріли зі 120-их мінометів потрапили захисники Красногорівки, Пісків та Новотошківського.