У світі на коронавірус захворіли вже понад 858 тисяч людей. Померли більш як 42 тисячі, одужали - 178 тисяч. У Європі найбільше потерпають - Італія та Іспанія.

Всесвітня організація охорони здоров'я найближчим часом там прогнозує пік захворюваності. Після число жертв інфекції в обох країнах значно зменшиться.

Недуга швидко шириться Німеччиною та Францією. Ситуація погіршується і в Туреччині - за добу там майже 2700 нових інфікованих. Також в країні зростає і кількість летальних випадків 46 тільки за минулу добу. Загалом у Туреччині понад 13 з половиною тисяч інфікованих.