Князь Монако одужав від COVID-19 [ Редактировать ]
Князь Монако Альбер ІІ повністю одужав від COVID-19. 62-річному монарху лікарі дозволи припинити ізоляцію та повернутися до родини. Про це повідомили у прес-службі його світлості.
Незабаром Альбер ІІ повернеться до роботи. Нагадаю, 19 березня стало відомо, що князь Монако інфікований на COVID-19. Він став першим у світі главою держави з коронавірусом.
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