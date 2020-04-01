Князь Монако Альбер ІІ повністю одужав від COVID-19. 62-річному монарху лікарі дозволи припинити ізоляцію та повернутися до родини. Про це повідомили у прес-службі його світлості.

Незабаром Альбер ІІ повернеться до роботи. Нагадаю, 19 березня стало відомо, що князь Монако інфікований на COVID-19. Він став першим у світі главою держави з коронавірусом.