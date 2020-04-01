На Донбасі бойовики вогнем розчищають шлях для диверсантів [ Редактировать ]
Поблизу Красногорівки противник атакував зі 120 мінометів. Ворожі провокації зафіксовані також біля Опитного та Кам'янки. З передової - репортаж Ірини Баглай.
Це відео зняли українські солдати, як тільки втихли ворожі міномети. Зо три десятки мін 120 калібру не просто порозривали землю навколо наших позицій, а й дощенту випалили її фосфором. Такі боєприпаси - запальнички - заборонені міжнародними конвенціями, адже загасити наслідки майже неможливо.
Вогонь бойовики відкрили напередодні, після обіду. Били з кількох вогневих точок. І сьогодні доступ до військових там для журналістів закритий. Обстріл вели по всій лінії фронту - кажуть бійці із сусідніх позицій, - до них теж прилетіло кілька ворожих снарядів.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Сразу стрелковое оружие, потом это переросло в более тяжелый минометный обстрел. По выходу это окраины Горловки с той стороны.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
С РПГ, ВОГи прилетают к нам ежедневно, наблюдаем мы прилеты 120, 82. Идут обстрелы, мы адекватно на них отвечаем.
Тиша на фронті запанувала лише під вечір. Однак попри це загроза залишається. Частка секунди і обачність врятували Сергія від кулі російського снайпера.
Сергій, військовослужбовець Збройних сил України:
Смотрел в бинокль и не видно было, один был выстрел, сильно не высовываем голову - раз посмотрели. Одиночный был выстрел только один, где-то над головой.
Випалювання позицій і прилеглих територій - це сезонна тактика ворога. Таким чином бойовики намагаються не лише завдати збитків, а й розпорошити увагу наших солдатів.
Віталій, військовослужбовець Збройних сил України:
Поле горело, достаточно трассирующей пули прострел и поле сразу горит.
Ще одна хитрість окупантів - вогнем розмінувати сірі зони, щоб потім можна було непомітно наблизитися до наших позицій.
"Таможня", військовослужбовець збройних сил України:
Когда засушливая погода и ветер в нашу сторону, уже какое-то ДРГ, уже легче пройти. Не надо близко подползать уже есть участок, который более менее гарантировано разминированный.
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