Українські прикордонники перевіряють іноземні судна на виконання умов карантину [ Редактировать ]
Прикордонники чатують в українських територіальних водах - перевіряють міжнародні судна, які прибувають в наші порти. Кажуть, особливо ретельно перевіряють кораблі, що прямують з країн, де є спалах COVID-19.
Опитують капітанів про ймовірні контакти членів екіпажу з хворими - ще на березі. Прикордонники зазначають що на великих суднах правил карантину дотримують.
Чого не скажеш про маломірні рибацькі човни. За тиждень вже перевірили 27 суден.
по теме
В Україні одужали вісім хворих на коронавірус
В Україні станом на 10.00 ранку зафіксовано 549 випадків інфікування COVID-19. Майже 70 осіб виявлено за останню добу, найбільше - у Тернопільській та Чернівецькій областях
Коронавірус в Україні: митниця не пропускає до Дніпра апарати штучної вентиляції легень
Митниця не пропускає в Україну апарати штучної вентиляції легень, які закупили в Дніпрі, до того ж вимагають ПДВ. Це попри те, що уряд ще 20 березня розпорядився пропускати без мит та податків обладнання необхідне для боротьби з коронавірусом
МЗС назвало кількість українців на карантині за кордоном
Два спецпоїзди мають евакуювати українців з Польщі, - про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Рейси відправлятимуть з Перемишля, а квитки на них можна придбати виключно на сайті "Укрзалізниці"
Блокпост у Чернівцях, дезінфекція у Дніпрі та хворий священик на Тернопільщині: коронавірус крокує Україною
Рух громадського транспорту вже зупинили в кількох обласних центрах на заході України. А тепер ще й закривають в'їзди та виїзди з міст. Карантинні обмеження посилюють в усіх регіонах України
Антисептик у домашніх умовах та власний дизайн маски: найважливіші лайфхаки для карантину
Поки люди в Україні безуспішно бігають по аптеках у пошуках масок та антисептиках, а спритники непогано заробляють на ходовому товарі, в інтернеті - ширяться лайфхаки