Прикордонники чатують в українських територіальних водах - перевіряють міжнародні судна, які прибувають в наші порти. Кажуть, особливо ретельно перевіряють кораблі, що прямують з країн, де є спалах COVID-19.

Опитують капітанів про ймовірні контакти членів екіпажу з хворими - ще на березі. Прикордонники зазначають що на великих суднах правил карантину дотримують.

Чого не скажеш про маломірні рибацькі човни. За тиждень вже перевірили 27 суден.