Чернівецька область

У Чернівецькій області запроваджують особливий режим в'їзду та виїзду. Тож дозволять рух лише для вантажівок. Більше подробиць обладміністрація наразі не повідомила. Нині в області підтверджено 104 випадки зараження. Серед хворих - і дві медсестри Хотинської районної лікарні.

Сергій Солодкий, заступник головного лікаря Хотинської Центральної рай лікарні:

Одна - у терапевтичному відділенні, а друга - медсестра денного стаціонару. І вона була два тижні на лікарняному і зараз вона на роботу ще не виходила. Ця медсестра, що у терапії - вона медсестра інфекційного відділення.

Цієї ночі в іншій лікарні померла 68-річна пацієнтка. Кілька тижнів тому вона повернулася з Італії. А 29 березня у жінки діагностували коронавірус. Це вже п'ята смерть в області. Аби зменшити навантаження на медиків та уникнути скупчення хворих, сьогодні у Чернівцях відкрили перинатальний центр. Його будували з 2012 року. Однак, нині приміщення використовуватимуть як госпітальну базу для хворих на коронавірус.

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Волинська область

За добу на Волині Covid-19 виявили у чотирьох медиків. Лікар та три медсестри працюють у Луцькій міській клінічній лікарні, де кілька днів тому захворіла директорка. Жінка запевняє: за кордоном не була, а заразитися могла від одного зі своїх пацієнтів. Спочатку експрес-тест не виявив у неї коронавіус, тож вона лікувала пневмонію у закладі, який очолює. Після того, як лабораторно підтвердили Covid-19, - хвору перевели в інфекційну лікарню. Тоді ж з'ясували, що директорка контактувала з п'ятьма співробітниками. Тепер четверо з них також інфіковані.

Тетяна Щербак, заступник голови Волинської обласної державної адміністрації:

Люди всі в задовільному стані. Критичних ситуацій немає ні в кого. Вжиті всі необхідні заходи і вони лікуються на ізоляції.

Загалом, на Волині 7 випадків коронавірусної інфекції. "Нульовим" пацієнтом у регіоні стала семирічна дівчинка. Дитина одужує вдома. А решта шестеро - медики. Одному з них - лікарю-гінекологу коронавірус підтвердили уже після смерті. Рідні дізнались про результати аналізу уже під час обряду поховання у місцевому соборі. Храм після цього дезінфікували.

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Рівне

Є хворі медики і у Рівному. Коронавірус підтвердили у сімейної лікарки. Припускають: жінка заразилась від пацієнтки, яку ушпиталили цими вихідними.

Роман Сафонов, головний санітарний лікар Рівненської області:

Сімейна лікарка після обстеження хворої мала ще 149 контактів з іншими людьми. Дві третини - 106, - це були пацієнти. Зараз проводиться робота по їх опитуванню.

Всього на Рівненщині ушпиталені 12 хворих з коронавірусною інфекцією. Ще троє людей померли.