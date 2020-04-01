Депутата від "Слуги народу" Гео Лероса викликали на допит в СБУ [ Редактировать ]
Депутата від "Слуги народу" Гео Лероса - викликали на допит в СБУ. Працівники спецслужб приїхали за його місцем реєстрації. Однак виявилось, що за цією адресою Лерос не проживає.
У подальшому, з правоохоронцями зв'язався адвокат нардепа і пообіцяв особисто прийти до офісу Служби безпеки аби отримати повістку власноруч.
Нагадаємо, народний депутат, справжнє ім'я якого Георг Курехян, оприлюднив скандальні "плівки" нібито з братом керівника Офісу президента Андрієм Єрмаком. На відеозаписах чоловік начебто розпродає посади.
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