Депутата від "Слуги народу" Гео Лероса - викликали на допит в СБУ. Працівники спецслужб приїхали за його місцем реєстрації. Однак виявилось, що за цією адресою Лерос не проживає.

У подальшому, з правоохоронцями зв'язався адвокат нардепа і пообіцяв особисто прийти до офісу Служби безпеки аби отримати повістку власноруч.

Нагадаємо, народний депутат, справжнє ім'я якого Георг Курехян, оприлюднив скандальні "плівки" нібито з братом керівника Офісу президента Андрієм Єрмаком. На відеозаписах чоловік начебто розпродає посади.