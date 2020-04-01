Прикарпаття

Майже три тижні в Україні триває карантин. Щоб зайвий раз не ризикувати і не виходити з дому, все більше людей замовляють доставку продуктів та інших необхідних речей. А що робити літнім людям, або тим, хто живе в селах? Як виживають вони?

Прикарпатське село Нижнів. Місцева жителька Марія Губка вже другий тиждень з дому ні ногою. Каже: боїться підхопити інфекцію, та принести її додому. Адже в хаті - чоловік-інвалід, прикутий до ліжка.

Марія Губка, жителька села Нижнів:

Аби не розносити вірус. І сама боюся і не хочу аби хтось мене боявся, слухаю новини, то ми нікуди. Ось навіть сусіди - то ми через паркан спілкуємось, якщо треба щось запитати.

Подружжя Губки - самотні літні люди, єдиний син загинув ще п'ятнадцять років тому. Допомогти - нікому. Тож принести продукти та ліки просять односельців по телефону:

Ало, Оленко, добрий день. Ти зможеш мені занести продукти. Я тобі з кульочком покладу гроші на хвіртку зачіплю. Ага, зможеш? І медикаменти.

Отут є гроші в кульочку, і я вішаю отак на хвіртку. - Не боїтеся, що хтось вкраде? - А тут хто вкраде. Сусідка в мене пенсіонерка.

Відколи оголосили карантин, пані Олена в селі стала такою собі "службою швидкої та безкоштовної допомоги". Приймає замовлення від пенсіонерів, а пакунок із закупами вішає людям на паркан:

Пані Марія, пані Марія! Я вам продукти принесла.

Олена Семинишин, жителька села Нижнів:

Ми по-сусідськи завжди допомагаємо. Всі в селі допомагають одне одному у теперішній час.

Пережити ізоляцію стареньким допомагають і листоноші. Окрім пенсії, приносять і продукти до хати.

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Запорізька область

Організували доставку продуктових наборів соціально незахищеним жителям міста і в Запоріжжі. А це - майже п'ять тисяч людей.

Вот так будет выглядеть набор. Можете его открыть, посмотреть.

Тушонка, рис, гречка, олія, майонез, чай, цукор - це те, що волонтери зараз розвозять по квартирах пенсіонерів та інвалідів. Такого пакунку вистачить на тиждень, - кажуть у міському центрі допомоги.

Марина Боринос, директор Запорізького територіального центру соціального обслуговування:

Мы постараемся со своей стороны, социальные рабочие, эти наборы, оперативно доставить каждому пожилому человеку. Для того, чтобы он чувствовал себя боле уверенно в условиях карантина, и тех условиях, в которых они оказались сейчас.

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Чернівці

У Чернівцях тим, хто не може піти в магазин, також взялися допомагати волонтери: збирають продуктові набори:

Ми зараз пакуємо перші продуктові набори для тих людей, які дзвонять і кажуть, що не мають, що їсти. Літні люди, самотні люди. От у нас тут бригада працює.

Волонтери звертаються до всіх українців не лишатися осторонь і допомагати тим, хто поруч потребує допомоги - особливо, літнім людям.