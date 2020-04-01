В Івано-Франківську від коронавірусу померла породілля [ Редактировать ]
В Івано-Франківську від коронавірусу померла 37-річна породілля. Covid-19 у жінки діагностували вже після смерті. Родичі вважають, що заразилась вона в перинатальному центрі. Чи справді це так? І яка ситуація у медзакладі зараз?
Породілля із Болехова поступила в обласний перинатальний центр планово, 10 березня, на 36 тижні вагітності. У жінки був високий тиск, тож її перевели до реанімаційного відділення. Перші ознаки інфекції запідозрили лише через два тижні, буквально перед пологами, - кажуть медики.
Володимир Чемний, заступник директора департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА:
Виявлено, що жінка перебувала за кордоном. І вона якось при поступленні упустила цей факт. І після того, коли вона повідомила цю ситуацію, її відразу було переведено в окреме відділення обласного перинатального центру і проведено експрес-тест.
Однак, результат виявився негативним. Того ж дня жінка народила дівчинку, а наступної доби - померла. Аналіз на Covid-19 лабораторно підтвердили посмертно.
Юрій Павлушинський, гендиректор КНП "Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської облради":
Всі ті хворі, які були в контакті, їх - чотири. Точніше, є одна, але "температуруючих" - чотири. Перевели у відділ обсерваційне відділення. Всі хворі мають окремі палати. Стан хворих задовільний. Провели експрес-тести на коронавірус - у них негативні. Але крім цього, взято ПЛР. Дані будуть завтра.
Взяли аналізи і в немовляти. Медики кажуть, стан дитини - стабільний. Тим часом, родичі померлої впевнені: інфікували її уже в пологовому. Адже з Польщі жінка повернулася ще торік, у листопаді. Рідні ж за весь час перебування вагітної в центрі, з нею не контактували.
Оксана Стасевич, сестра Галини Вакс:
Лікар неофіційно нам сказав, що між ними вірус ходить вже два місяці. То він нам сьогодні сказав. Якщо результати підтверджуються, що то є коронавірус, так 100 процентів, що вона заразилася там - у лікарні.
Юрій Павлушинський, гендиректор КНП "Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської облради":
Контакт цієї хворої був з чоловіком, який на початку березня приїхав з Польщі, і коли вона поступила в стаціонарне відділення, він був з нею. Родичі хворої приносять їжу, контакт йде через віконечко, але контакт міг би такий бути. Нам важко сказати, яке джерело інфікування.
Крім того, директор повідомив, що раніше в медзакладі Covid-19 виявили у чотирьох працівників. Усі вони ізольовані. І ніхто з померлою - не контактував. Проте, в один день із породіллю в гінекологічному відділені померла пацієнтка з підтвердженим коронавірусом.
Юрій Павлушинський, гендиректор КНП "Івано-Франківський обласний перинатальний центр Івано-Франківської облради":
Дійсно, вона померла 30.03 і при проведенні взято в неї тест також на ПЛР. Тест виявився позитивний. Жінка мала ожиріння високого ступеня, важку форму цукрового діабету.
Втім, закривати перинатальний центр на карантин наразі не збираються. Усіх пацієнтів з підозрою на Covid-19 перевели в обсерваційне відділення. Бригади чергових лікарів працюють в автономному режимі і не контактують зі своїми колегами.
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