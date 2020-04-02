Киянин торгував зброєю з Донбасу [ Редактировать ]
Поліцейські затримали киянина, який торгував зброєю, привезеною із зони бойових дій. Під час обшуку його автомобіля правоохоронці виявили дві тротилові шашки, підствольний гранатомет, п'ять гранатометних пострілів, два пістолети Макарова, автомат Калашникова та понад сотню набоїв різного калібру.
Поліція розпочала кримінальне провадження. Зловмисникові світить до семи років за ґратами.
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