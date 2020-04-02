Структура первинного ринку нерухомості столиці продовжує змінюватись, а пропозиції перетікають до більш дорогих сегментів: 46% житлових комплексів відноситься до "комфорту", і тільки 19% складає "економ". Проте через відсутність законодавчо закріплених критеріїв поділу житла на класи, визначення категорії об’єктів залежить від забудовника.

Про це KV розказав Олексій Коваль, керівник проекту Perfect Group.

"Забудовник має відповідати за клас новобудови своїм власним ім’ям. Наприклад, наш ЖК "Лебединий" є справжнім комфортом з усіма ключовими компонентами: підземним паркінгом, облаштованою територією зі спортивними й дитячими майданчиками та відеоспостереженням. Він знаходиться на транспортній розв’язці, а час ходьби до метро складає всього декілька хвилин. Також житловий комплекс має вихід до облаштованої набережної, де люди можуть гуляти та займатися спортом. Отже, мешканцям не треба перейматися де поставити авто, куди вийти увечері, де зайнятися спортом, та як дістатися в будь-яку точку міста. Разом ці компоненти і роблять життя людей комфортним", - розказав Олексій Коваль.

Нагадаємо, Perfect Group працює на ринку України з 1991 року. За цей час компанія здала в експлуатацію 32 будинки в 13 житлових комплексах. Зараз Perfect Group активно будує 11 нових житлових комплексів, серед яких найбільшими є ЖК "Лебединий", ЖК "Terracotta", ЖК "Polaris" та інші.