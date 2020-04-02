Ціна російської нафти стала від'ємною [ Редактировать ]
Ринковий парадокс. Ціна російської нафти марки "Уралс" стала від'ємною, тобто нижчою за витрати на доставку та податки.
В останні два дні котирування дорівнювали мінус тисячу - тисячу двісті рублів за тонну. А вартість нафти опустилася до 13 доларів за барель, а це нижче мінімальної позначки, що приносить дохід при експорті.
За прогнозами агенства Argus, продажі стануть невигідними, якщо поточна ситуація збережеться протягом місяця.
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