Ринковий парадокс. Ціна російської нафти марки "Уралс" стала від'ємною, тобто нижчою за витрати на доставку та податки.

В останні два дні котирування дорівнювали мінус тисячу - тисячу двісті рублів за тонну. А вартість нафти опустилася до 13 доларів за барель, а це нижче мінімальної позначки, що приносить дохід при експорті.

За прогнозами агенства Argus, продажі стануть невигідними, якщо поточна ситуація збережеться протягом місяця.