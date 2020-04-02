За последние сутки в Киеве коронавирус подтвержден еще у 29 людей. Таким образом, уже 161 человек в столице имеет такой диагноз, сообщил мер Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

Из-за осложнений, вызванных вирусом COVID-19 в Киеве умер 70-летний мужчина.

За минувшие сутки заболели 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Госпитализированы 18 пациентов. Из них четырех положили в клиническую больницу № 5, девять человек - в больницу № 7, трех - в Александровскую больницу и двух - в больницу № 3. Одиннадцать киевлян лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.

"А двенадцать пациентов, большая часть которых лечилась в Александровской больнице, - выздоровели. Их выписали домой", - сообщил Виталий Кличко .

На сегодня - экспресс-тестами протестировано почти 2200 киевлян. Лабораторно обработано 1202 образцов. Еще 404 образца находятся на исследовании в "Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины".

Мер Киева анонсировал, что тестировать на коронавирус будут всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".