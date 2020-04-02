Первая смерть от коронавируса в Киеве, 29 новых зараженных [ Редактировать ]
За последние сутки в Киеве коронавирус подтвержден еще у 29 людей. Таким образом, уже 161 человек в столице имеет такой диагноз, сообщил мер Киева Виталий Кличко, передает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.
Из-за осложнений, вызванных вирусом COVID-19 в Киеве умер 70-летний мужчина.
За минувшие сутки заболели 19 мужчин в возрасте от 22 до 70 лет и 10 женщин в возрасте от 36 до 62 лет. Госпитализированы 18 пациентов. Из них четырех положили в клиническую больницу № 5, девять человек - в больницу № 7, трех - в Александровскую больницу и двух - в больницу № 3. Одиннадцать киевлян лечатся дома, на самоизоляции, под контролем врачей.
"А двенадцать пациентов, большая часть которых лечилась в Александровской больнице, - выздоровели. Их выписали домой", - сообщил Виталий Кличко .
На сегодня - экспресс-тестами протестировано почти 2200 киевлян. Лабораторно обработано 1202 образцов. Еще 404 образца находятся на исследовании в "Киевском городском лабораторном центре МЗ Украины".
Мер Киева анонсировал, что тестировать на коронавирус будут всех пациентов с диагнозом "воспаление легких".
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Инфицированных в столице Украины уже 102 человека, за последние сутки обошлось без летальных случаев. Всего по Украине зафиксировано 480 случаев коронавируса. За сутки зараженных стало на 62 человека больше.
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За сутки вирусная инфекция подтвердилась еще у восьми человек. Среди заболевших - врач частной клиники, который осматривал инфицированную пациентку. Есть и хорошие новости - двое пациентов уже вылечились.
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В украинской столице уже зафиксировано 55 случаев заражения вирусом COVID-19. Инфекцию выявили у четырех женщин в возрасте от 31 до 59 лет и четверых мужчин - от 43 до 59 лет. В Украине лабораторно подтверждены 218 случаев инфекции.