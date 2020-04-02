На Лесном кладбище Киева вместо центральной аллеи сделали огромный сектор, поделенный на сотни участков для захоронения. По словам работников, все эти места уже раскуплены.

"Люди готовятся к худшему сценарию. Сами видите, что происходит", - пояснял ситуацию собеседник "Подробностей".

Так выглядит Центральная аллея Лесного кладбища в Киеве/фото: Podrobnosti.ua

Корреспонденту "Подробностей" удалось выяснить, что в новом секторе планируют организовать места для захоронения праха - колумбарий. Ранее это кладбище было закрыто для новых захоронений, люди могли только получить разрешение на то, чтобы подхоронить на уже существующей могиле.

Неделю назад руководство центрального киевского крематория, который находится на Байковом кладбище в столице, объявило о закрытии крематория на реконструкцию. Работы планируют завершить в течение 18 месяцев. Как и где теперь будут кремировать умерших, в том числе и от коронавируса, непонятно.

На сегодняшний день, согласно данным Минздрава, 804 случая коронавируса подтвержденных лабораторным путем, 20 летальных исходов. Киев - среди лидеров по количеству заболевших этой инфекцией, 161 случай. И это только подтвержденные лабораторным методом. Есть первая смерть в Киеве - умер 70-летний мужчина в четверг, 2 апреля.