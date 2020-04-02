Информационное агентство "Українські Новини" начало онлайн продажу доступа к своим подписным продуктам - ленте анонсов событий и ленте новостей.

Ранее подписка была доступна лишь для юрлиц. Теперь ее может оформить на сайте любой желающий.

"Українські Новини" выпускают порядка 300 новостей в день о важных событиях политической, экономической и финансовой жизни Украины. И все это максимально достоверно, полно и объективно. Фейки и слухи исключены. Агентство несет полную юридическую ответственность за достоверность сообщений.

Лента онлайн анонсов событий содержит анонсы всех значимых событий в режиме календаря на неограниченный срок в будущем. А также напоминания - когда вступают в силу новые законы, регуляторные акты и обещания ньюсмейкеров, когда проходят важные тендеры на Прозорро, "стодневки" назначений первых лиц и дни рождения наиболее влиятельных людей. Лента анонсов обновляется в режиме реального времени и доступна в любую минуту. Поэтому не надо как раньше ждать выпуска анонсов, чтобы спланировать съемки на завтра или определить наиболее подходящую дату для вашего круглого стола.

Вот видео, которое объясняет как работает лента онлайн анонсов.

Среди подписчиков агентства - ведущие украинские СМИ, бизнес-структуры, органы власти и иностранные посольства. Новости выходят на трех языках - украинском, русском и английском.

Надеемся, что премиальный сервис информагентства агентства станет более удобным и доступным каждому.

Оформить подписку можно здесь.