Всі українські медики, які борються з поширенням коронавірусу, отримають надбавку. В тому числі і працівники екстреної медицини - саме вони стають першими, хто прибуває на допомогу хворим.

У вас зараз є температура? Ви її відчуваєте якось? Якщо ні, то виміряйте температуру зараз.

Таких викликів в диспетчерській Черкаського обласного центру екстреної допомоги щодня приймають до двох сотень. Перед виїздом бригади диспетчер ретельно опитує пацієнта, аби визначити чи немає у нього симптомів зараження Covid-19. Якщо у людини є хоча б підвищена температура, для медиків це знак - працювати винятково у захисних костюмах.

Тиждень тому бригада виїхала на серцевий напад. Медики були лише в масках та рукавичках. Коли прибули на місце, одразу діагностували у чоловіка двобічну пневмонію. Під час розмови з диспетчером, той це приховав.

Людмила Кононенко, лікар бригади швидкої допомоги:

У таких ситуаціях ми не захищені. На цей виклик ми от так були - тільки маска, тільки рукавички. Це добре, що тут не підтвердився Covid-19, а міг би бути.

І такі випадки непоодинокі, - розповідає директор центру. Хтось інформацію замовчує свідомо, хтось просто не думає про наслідки. У випадку зараження працівників "швидкої" - під загрозою не тільки їхнє життя. Адже після контакту з інфікованим, медики автоматично відправляються на багатоденну обсервацію.

Гор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Це загрожує тим, що ви можете заразити медпрацівників, які приїхали вас рятувати. І коли декілька, 5-7-7 бригад стануть на обсервацію - просто не буде кому їздити до вас і рятувати ваші життя.

Окрім безвідповідальних пацієнтів, безвідповідальним виявилось і профільне міністерство. Напередодні ввечері стало відомо, що працівників "швидкої" у міністерське розпорядження про "300 відсоткову надбавку медикам, які беруть участь у боротьбі з коронавірусом" просто не внесли. Це викликало хвилю обурення в усіх регіонах України. У Запоріжжі співробітники екстреної допомоги навіть пригрозили страйком і записали відеозвернення до президента:

Мы возмущены новым приказом нового министра Степанова, номер приказа 759, где там исключены работники скорой помощи, которые находятся на передовой, исключены из списков о повышении нам заработной платы.

Вже сьогодні по обіді міністр охорони здоров'я відреагував на звернення постом у Facebook. Те, що сталося він назвав прикрою технічною помилкою, яку вже виправили.