Українські медики вже готуються лікувати онкохворих в умовах пандемії. Подробиці в матеріалі Марини Григорян.

Надавати онкологічну допомогу в умовах пандемії - це виснажлива і кропітка робота, адже пацієнти з такими хворобами мають знижений імунітет, а тому - чутливіші до гострих респіраторних захворювань. Тож питання наявності необхідного медобладнання стає дуже гостро.

Уріель Штерн, засновник благодійного фонду "Квітна":

Сегодня все силы нужно бросить на спасение больных, у которых будет проблема с легочными заболеваниями. В Институте рака оказалось еще 12 машин, которых сегодня нужно доукомплектовать, чтобы они заработали. Почему доукомплектовать? Потому что в каждой такой машине стоит кислородный датчик, который работает ровно год, они пришли в негодность. Надо срочно закупить - это 20 тис. на кислородные датчики. Сегодня важно срочно собрать 660 тис. гривен - это меньше, чем стоит один аппарат по ИВЛ, и срочно закупить запчасти и ввести эти аппараты в строй - 12 аппаратов, которые могут спасти жизни 12 людей. Которые стоят, которые не нужно вести, нужно просто оплатить.

Мова йде про апарати штучної вентиляції легень, які зараз знаходяться в Інституті раку. Через брак фінансування працює лише 8 із 16. До того ж кожна з цих систем може дати збій.

Этот аппарат работающий, но он дает периодически сбой, и он в любой момент может остановиться во время работы на больном.

Іван Лісний, керівник служби анестезіології Інституту раку України:

Отделение анестезиологии интенсивной терапии расчитано на 24 койки, у нас есть 16 аппаратов, которые установлены в отделении интенсивной терапии. К сожалению, половина из них находится не в рабочем состоянии, а остальная половина - требуют уже ремонта. Почему? Потому что аппаратура закуплена в 2007 году, установлена в 2010 году, с момента запуска нового корпуса, в котором мы сейчас находимся, и с тех пор мы не получали никакого финансирования - ни на обслуживания, ни на ремонт дыхательной аппаратуры. Ни МОЗ не выделял нам никаких денег на ремонт и обслуживание аппаратуры. По этому, она находится уже в очень критическом состоянии - еще немного, и она полностью остановится, - та, которая еще у нас осталась.

У Благодійному фонді "Квітна" не чекають на допомогу від МОЗ, а закликають українців приєднатися до збору коштів на ремонт апаратів штучної вентиляції легень та придбання індивідуальних засобів захисту на період пандемії для лікарів Національного інституту раку.