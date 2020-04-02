Этот психологический тест расскажет секреты вашего подсознания. Ответьте честно, что вы увидели первым на изображении? Ниже прочтите свой результат.

Пришелец

Крайне сложная ситуация. Вы сами считаете, что ваша жизнь практически полностью состоит из стрессов и проблем. Особенность психики состоит в том, что вы привыкли гиперболизировать любую неприятную ситуацию. Чем реже вы будете раздувать из мух слонов и китов, тем более спокойным станет ваше существование. Большинство проблем, которые вас окружают, очень просты в решении.

Летающая тарелка

Психика людей, первыми увидевших летающую тарелку, находится в перманентной стрессовой ситуации. Из-за этого начинаются и самые разные проблемы со здоровьем. Например, очень часто людей, указавших на такое изображение, мучает бессонница. Нередко они страдают даже от некоторых кожных заболеваний.

Пещера

Все очень и очень хорошо. Такое изображение первыми видят те, кто даже не знает, что такое стресс и проблемы с психикой. Очень спокойные и уравновешенные личности. Представленной категории людей безразличны стрессовые ситуации. На все проблемы они смотрят философски.

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