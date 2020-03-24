В Украине могут начать контролировать выполнение условий карантина через смартфоны/ Фото: focus.ua

Украинская полиция приступила к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Для этого она получает в автоматизированном порядке данные от пограничников.

Однако этого может оказаться недостаточно и полиция может начать контролировать соблюдение карантина через смартфоны. Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко в Facebook.

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"Не исключаю, что этих мер будет недостаточно и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей", - говорится в сообщении.

К слову, в Польше жителей на карантине обязали делать регулярные селфи через специальное приложение. А Гонконг обязал граждан на карантине носить специальные браслеты, которые следят за перемещением пользователей. Им также могут поступать внезапные видеозвонки.

Также власти Израиля приняли решение использовать контртеррористические меры для контроля за выполнением карантина, отслеживая граждан через их смартфоны.

Ранее сообщалось, что Киев могут закрыть на въезд и выезд из-за коронавируса. Также в "АТБ" вводят "пенсионный час".

Напомним, всего в Украине зафиксировано 97 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.