Коронавирус будет побежден: в игре Plague Inc. появится режим спасения человечества [ Редактировать ]
Авторы суперпопулярной игры про эпидемию Plague Inc. ввели режим спасения Земли. Об этом сообщается в блоге компании-разработчика.
Стратегия, которая приобрела огромную популярность из-за пандемии коронавируса, оказалась достаточно точным симулятором конца света. Теперь авторы Plague Inc. решили "перейти на сторону добра" и вместо увлекательного уничтожения человечества предложили игрокам не менее увлекательное его спасение.
Геймерам придется вводить карантины, разрабатывать лекарства и улучшать системы здравоохранения. И конечно приучать население Земли соблюдать дистанцию. Известно, что в работе над дополнением помогали эксперты ВООЗ.
Когда выйдет дополнение пока неизвестно, однако разработчики обещают сделать его бесплатным на все время пандемии коронавируса.
Кроме того компания пожертвовала $250 тысяч на борьбу с COVID-19 и разработку вакцин.
Plague Inc. - компьютерная стратегия в жанре биологического симулятора выпущенная британской компанией Ndemic Creations в 2012 году. В Китае из-за вспышки коронавируса пропала из магазинов мобильных приложений.
Тем временем Испания обогнала Китай по количеству погибших от COVID-19. Впереди по-прежнему Италия с более чем 6,8 тысячами смертей.
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