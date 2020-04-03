Китай спростував звинувачення США у прихованні справжніх наслідків коронавірусу. Закиди назвали спробою поставити політичні інтереси вище людських життів. Про це повідомляє один з американських телеканалів.

Нагадаю, напередодні інформагенство Bloomberg посилаючись на секртений звіт Білого дому повідомило, що публічна звітність Китаю є неповною. Також неодноразово президент Дональд Трамп та віцепрезидент Майк Пенс звинувачували Китай в укриванні реальних данних про Covid-19.