Китай спростував звинувачення США у прихованні наслідків коронавірусу [ Редактировать ]
Китай спростував звинувачення США у прихованні справжніх наслідків коронавірусу. Закиди назвали спробою поставити політичні інтереси вище людських життів. Про це повідомляє один з американських телеканалів.
Нагадаю, напередодні інформагенство Bloomberg посилаючись на секртений звіт Білого дому повідомило, що публічна звітність Китаю є неповною. Також неодноразово президент Дональд Трамп та віцепрезидент Майк Пенс звинувачували Китай в укриванні реальних данних про Covid-19.
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