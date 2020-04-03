В пятницу, 3 апреля, в связи с пандемией коронавируса в мире Google выпустил новый дудл, на котором изображены буквы в виде домов, а внутри находятся люди.

Таким образом, в компании пытаются напомнить, как важно сейчас находиться дома.

По ссылке на дудле высвечиваются последние новости по теме коронавируса, а также полезная информация о Covid-19 с сайта Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Украины.

Оставайся дома. Спаси жизни.​ Поскольку Covid-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, помогите остановить распространение, выполнив следующие шаги.

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