Google посвятил дудл коронавирусу [ Редактировать ]
В пятницу, 3 апреля, в связи с пандемией коронавируса в мире Google выпустил новый дудл, на котором изображены буквы в виде домов, а внутри находятся люди.
Таким образом, в компании пытаются напомнить, как важно сейчас находиться дома.
По ссылке на дудле высвечиваются последние новости по теме коронавируса, а также полезная информация о Covid-19 с сайта Всемирной организации здравоохранения и Минздрава Украины.
Оставайся дома. Спаси жизни. Поскольку Covid-19 продолжает оказывать влияние на сообщества по всему миру, помогите остановить распространение, выполнив следующие шаги.
Читайте также, компания Netflix и видеохостинг Youtube снизили качество своих роликов для жителей Европы.
по теме
Каким домашним животным опасен коронавирус
Исследование показало, для каких животных коронавирус является самым опасным
"Часник і хлорка лікують від коронавірусу": фейки у соцмережах
Експерти дослідили найпопулярніші фейки про коронавірус у соцмережах
Кількість хворих на коронавірус у світі невпинно зростає
Хворих на коронавірус у світі вже понад вісімсот тисяч. Найбільше від інфекції потерпають США, Італія та Іспанія. Як світ бореться з недугою?
Епідемія коронавірусу: американські науковці озвучили моторошні прогнози
Пік смертності у штатах очікують за два тижні. Беззаперечний авторитет в медичному світі країни, доктор Фаучі, прогнозує, що заразяться мільйони жителів США, а жертвами коронавірусу за цей період стануть від ста до двохсот тисяч людей
Британський прем'єр розішле листи з попередженням усім жителям королівства
Застереження від Бориса Джонсона мають надійти у 30 мільйонів домогосподарств. "Ми знаємо, що покращенню ситуації передуватиме погіршення. І що більше людей дотримуватимуться правил, то більше життів буде врятовано"