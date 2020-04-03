В Україні станом на 10 ранку зафіксовано 942 лабораторно підтверджених випадки Covid-19. Про це повідомили в Мінохоронздоров'я. За добу - 138 нових інфікувань, найбільше - у Києві та на Буковині. У Тернопільскій області підтвердили ще одну смерть і зафіксовано три нових випадки коронавірусу. Кількість недужих там зросла до 114 осіб. Загалом на даний час в Україні від Covid-19 померли 23 людини, 19 одужали.

В закладах охорони здоров'я проходять лікування 477 осіб. З них 25 дітей. Зараз штучна вентиляція легень з усіх 477, які перебувають на лікуваннях в закладах охорони здоровя проводиться 16 особам. Це особи з важким перебігом корона вірусної хвороби.

