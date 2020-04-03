Реакція на "масочний режим": у Кропивницькому пасажири вибили скло у маршрутці [ Редактировать ]
У відповідь на прохання надягти маски у маршрутці пасажири вибили лобове скло. Інцидент стався у Кропивницькому. Чоловік та жінка без масок намагалися зайти в салон на кінцевій зупинці. Кондуктор зауважила, що через карантинні заходи їхати можна лише у масках. Натомість обурені пасажири взялися вибивати ногами та палицею шибки у дверях, а вже за кілька хвилин влучили цеглиною в лобове скло.
Автобус довелося зняти з рейсу. Подію зафіксувала камера відеоспостереження. Наразі особи бешкетників встановили. Їм загрожує штраф до тисячі семисот гривень.
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