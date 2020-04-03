НАТО закликає Росію припинити бойові дії на Донбасі [ Редактировать ]
Припинити бойові дії на Донбасі і підтримку бойовиків закликав Росію Генсек НАТО, - про це Єнс Столтенберг заявив після дистанційної наради з міністрами закордонних справ країн-членів Альянсу.
За його словами, атаки на позиції українських сил тривають попри режим припинення вогню. Відповідальні за це підконтрольні кремлю найманці. Порушення з їхнього боку фіксує і українська сторона, і ОБСЄ. Моніторинг ускладнюють ще й карантинні заходи.
Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:
Зараз виникла проблема, що спостерігачі мають ще більші складнощі із виконанням своїх завдань, тому що вони обмежені у вільному пересуванні і вони не можуть звітувати так, як повинні. COVID-19 використовується бойовиками, як привід перешкоджати роботі ОБСЄ. Ми закликаємо Росію припинити бойові дії в Україні і підтримку бойовиків, які відповідальні за порушення припинення вогню.
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