Припинити бойові дії на Донбасі і підтримку бойовиків закликав Росію Генсек НАТО, - про це Єнс Столтенберг заявив після дистанційної наради з міністрами закордонних справ країн-членів Альянсу.

За його словами, атаки на позиції українських сил тривають попри режим припинення вогню. Відповідальні за це підконтрольні кремлю найманці. Порушення з їхнього боку фіксує і українська сторона, і ОБСЄ. Моніторинг ускладнюють ще й карантинні заходи.

Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО: