У МОЗ затвердили протокол лікування коронавірусу [ Редактировать ]
Три тисячі упаковок препарату, що наразі є найефективнішим у лікуванні COVID-19, розподілили по всій Україні, - про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов. При цьому, він наголосив: ліків та вакцини від вірусу поки що немає, але є ефективні напрацювання країн, які раніше за Україну зіткнулися з епідемією.
Стандарт лікування на базі досвіду цих країн уже затвердили і у нас.
Єдиний протокол лікування для хворих на COVID-19 у Мінохорони здоров'я затвердили за останні два дні.
Максим Степанов, міністр здоров'я України:
Вже зараз всі медики країни отримують чіткий алгоритм лікування хворих. На жаль, від цього вірусу немає щеплень або ліків, більше того - не застрахований ніхто і кожен може захворіти, але багато країн, що стикнулися з цим невидимим ворогом раніше за Україну, вже мають ефективні напрацювання у боротьбі з хворобою.
Понад дві тисячі упаковок Плаквенілу, який наразі застосовують при важких формах коронавірусної хвороби, відправлять по регіонах, 750 упаковок залишились у столиці. Цей препарат містить - гідроксихлорохін, який допомогає при симптоматичному лікуванні. Цей препарат активно використовують ревматологи по всьому світі при лікування автоімунних захворювань
Тетяна Анікєєва, доктор медичних наук, ревматолог-терапевт:
Плаквеніл показав свою ефективність по відношенню зниження протизапального Цитокіна-Інтерлейкін-1. При інфекції COVID-19 також підвищені рівні і цитокіну й інтерлейкіну-6. Тому, у всьому світі лікарі використовують препарати хоча б з найменшою ефективністю для того, щоби знизити запальну імунну відповідь. На жаль, стовідсоткової гарантії ніхто дати не може, ми просто починаємо пробувати.
За інформацією МОЗ, з наступного тижня Україна має отримати таку кількість ліків, якої вистачить на 20 тисяч пацієнтів. Пік зростання інфекції в Україні прогнозують уже найближчим часом. У МОЗ продовжують наполягати на посиленні умов карантину
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Ми реально і детально вивчаємо ситуацію, яка відбувається в країнах Європейського союзу. Наші розрахунки показують, при введенні додаткових заходів щодо ізоляції і обмеження мобільності - ми зможемо значно зменшити кількість критичних випадків, ми можемо значно зменшити кількість летальних наслідків в наслідок коронавірусної хвороби.
- Шість громадян одужали за останню добу в Україні;
- Усього подолали вірус - 19 людей.
- Лабораторно підтверджено в Україні 942 випадки, 23 з яких - летальні;
- 477 пацієнтів зараз госпіталізовані, 16 з них - у тяжкому стані.
- Найбільшу кількість інфікованих - 180 - зафіксовано у Києві;
- 171 у Чернівецькій області;
- 114 на Тернопільщині.
По всій країні працюють мобільні групи, які збирають зразки матеріалу на аналізи у людей з дому. За останню добу ці мобільні групи здійснили 170 виїздів.
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