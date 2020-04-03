Ангела Меркель керує країною з дому через загрозу зараження

Ангела Меркель на самоізоляції. Найближчим часом канцлерка Німеччини керуватиме країною з дому. Усе через те, що в лікаря, який кілька днів тому робив їй планове щеплення, діагоностували коронавірус