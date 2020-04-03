Ангела Меркель вийшла з самоізоляції [ Редактировать ]
- Понад 210 тисяч людей по всьому світу одужали від коронавірусу. Лідер за цим показником - Китай;
- Позитивну тенденцію відзначили і в Австрії - там нових заражених усе менше. За останню добу приріст був мінімальним з початку епідемії;
- Натомість, напружена ситуація у Сполучених Штатах. Там інфікованих понад 200 тисяч;
- В Іспанії хворих уже більше ніж в Італії;
- Четвірку найбільш постраждалих країн замикає Німеччина - вона випередила Китай за числом інфікованих. Водночас, глава держави Ангела Меркель повернулася до роботи. Канцлерка два тижні провела в ізоляції, бо у її лікаря виявили коронавірус.
- Загалом, у світі на коронавірус захворіли більше мільйона людей, 50 тисяч - загинули.
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