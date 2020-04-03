Заявление партии

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 26 марта этого года планировалось согласование широкого спектра вопросов по мирному урегулированию. В том числе, утверждение пошагового порядка разведения сил и средств на линии разграничения, списков обмена удерживаемыми, порядка разминирования территорий. Однако, как стало известно, украинская делегация согласованные предложения подписать отказалась. Переговоры о мирном урегулировании в рамках ТКГ заведены в тупик.

Это означает, что украинская власть полностью отбросила обязательства, взятые перед украинским народом и нашими международными партнерами. Все предвыборные обещания забыты. Взят курс на продолжение боевых действий, распродажу страны, насаждение примитивного национализма в культурной, языковой и гуманитарной политике. Владимир Зеленский пошел на союз с партией войны и окончательно переродился в Петра Порошенко. Ради этого не стоило идти в политику.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от президента Украины объяснений причин, по которым Украина изменила свою переговорную позицию на заседании ТКГ 26 марта. Является ли отказ от выполнения обязательств новой официальной позицией или это результат бездумных действий членов делегации?

Мы напоминаем президенту о его персональной ответственности, как главы государства за ход и результаты мирных переговоров. Призываем вспомнить свои предвыборные обещания, вернуться к диалогу и лично организовать работу над имплементацией Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в Нормандском формате.

Мир - это ключевое требование украинского народа, которое президент обязан выполнить. Еще пять лет боевых действий и нищеты Украина просто не выдержит.