Якщо комусь не вистачало скандалів, тримайте новий - корупційний! Як раз перед позачерговим засіданням один з депутатів моно більшості, Гео Лерос оприлюднив відео з Денисом Єрмаком - братом очільника Офісу президента.

Лерос каже, що до нього потрапила флешка з десятками годин записів - на яких Денис Єрмак обговорює призначення на високі посади та вплив на ухвалення державних рішень. Зйомку веде один із супутників Єрмака, хоча самого моменту передачі грошей на відео немає. І зауважте - записи зроблені ще в серпні-жовтні минулого року. Тобто, хтось спеціально притримав їх аж дотепер. Немає на записах і Андрія Єрмака - власне, голови Офісу президента. Однак, увесь сенс розмов на відео в тому, що Денис - брат впливової людини і нібито може допомогти з необхідними рішеннями за винагороду.

Андрій Єрмак відреагував на звинувачення дуже нервово. Стверджує: Лероса використовують, а сам він - нібито хоче помститися Єрмаку за непризначення своєї людини на "солодку посаду" в Уряд. Єрмак направив до правоохоронних органів відповідні звернення. Лерос скаржиться на переслідування та відповідає, що це все - тільки початок, і сподівається, що в цій справі розбереться НАБУ.

Довелося втрутитися і президенту. Після того, як інші слуги народу виступили на підтримку Лероса, Зеленський зустрівся з фракцією та пообіцяв, що правда в цій історії буде встановлена. І підкреслив, що жодне з рішень, які обговорювали з Денисом Єрмаком, так і не було прийняте. Усі учасники історії наразі проводять години на допитах.

Андрій Єрмак, голова Офісу президента України:

Я вважаю, що ці органи проведуть повне об'єктивне відкрите для суспільства розслідування всіх фактів, які сьогодні пов'язані з цими плівками. Хто це робив, на чиє замовлення, що там на цих плівках і так далі. І я гарантую вам, що сьогодні влада жодним чином не буде на це впливати.

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Додав вогню у інформаційний простір ще й колишній міністр фінансів Ігор Уманський. Каже - тільки на схемах з ПДВ держава ще й досі втрачає 5 мільярдів гривень щомісяця.

Мовляв, говорив про це прем'єру та вимагав звільнити керівника податкової. Також Уманський пропонував звільнити керівника митниці Максима Нефьодова. Стверджує, що контрабанди все ще дуже багато, а Нефьодов, мовляв, не зміг навіть взяти під контроль регіональні підрозділи митниці. Чи подавав відповідні звернення до правоохоронців - Уманський не зазначив.

Що ж, подивимось, чим закінчиться ще й ця історія.

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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова вже зацікавилась питанням недостачі в бюджеті. І провела нараду з усіма керівниками органів, які забезпечують збір обов'язкових платежів: митниця, податкова, фіскальна служба… за участі ще й очільника Державного бюро розслідувань.

Говорили, зокрема, і про те, чому все ж таки у держскарбниці не вистачає 20 мільярдів гривень від запланованих митних зборів.

Венедіктова вважає, що ситуація з недовиконанням бюджету може пояснюватись з тим, що немає реальної боротьби зі зловживаннями на митниці та у податковій сфері. Відповідних кримінальних проваджень замало, а в тих, що є, - поки немає вироків. Ситуацію обіцяють змінити.