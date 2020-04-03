Верховна Рада цього тижня змогла зібратись та ухвалити вже другий антикризовий закон. У цього документа цікава основа - його розробляли представники всіх фракцій та груп. І це один із небагатьох прикладів, коли навіть запеклі опоненти змогли співпрацювати.

Що ж вирішили? Отже серед головного:

Перше - значно спростили правила виробництва та використання спирту. Аби нарешті в країні було достатньо антисептиків. Бо спиртова галузь до цього була однією з найбільш зарегульованих.

Друге - звільнили від ПДВ операції із ввезення в Україну медпрепаратів та обладнання, необхідних для боротьби з коронавірусом.

Третє - дали можливість дистанційно призначати та автоматично продовжувати соціальні виплати. Якщо раніше, приміром, аби отримати допомогу по безробіттю, треба було особисте звернення, то тепер достатньо подзвонити або написати електронного листа. Також продовжуються усі виплати для осіб з інвалідністю без будь-яких комісій та додаткових підтверджень.

Четверте - спростили оформлення дистанційної роботи працівникам.

П'яте - на період карантину заборонили нараховувати додаткові відсотки за всіма кредитними договорами.

І збільшили ліміти для ФОПів. Ну й скасували на період карантину податкові перевірки.

І от якщо на це голоси знайшлися, усе інше - у Верховній Раді було під великим питанням.

Монобільшість самостійно не могла ухвалити низку рішень. Чи так буде й далі? Чи це був лише окремий випадок - з огляду на неоднозначність законопроектів? Катерина Лисенко продовжить тему.

Три позачергових засідання поспіль. Депутати збирались швидко перекроїти бюджет, поміняти кадри і погодити МВФ. Але турборежиму не вийшло. Та й загалом, із першої ж години робота пішла шкереберть.

Будь ласка, одягніть маски. Ні - ні, а да, апарат роздавав всім.

У масках, респіраторах, окулярах та рукавичках. Ухвалили так званий антикризовий закон - майже без обговорень, коли всі фракції були єдині і всі дали голоси. А далі - зазбоїло. Депутати звільнили міністрів фінансів та охорони здоров'я, але нових не призначили.

Кіра Рудик, народний депутат, "Голос":

Не знайшлося голосів, що показує відсутність об'єднання всередині влади і відсутність можливості рухатись далі у конструктивному напрямку.

Тетяна Плачкова, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Фактично, сьогодні відбувся розпад моно більшості.

У підсумку, переголосування на другому позачерговому засіданні. Міністрів таки призначили, але з допомогою інших фракцій. А от з бюджетом - провал. Допомоги для слуг народу в залі не було. Тож кошторис залишився без змін.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Ми фактично створили фонд боротьби з коронавірусом в обсязі понад 97 млрд грн, який буде спрямований на допомогу медикам, закупівлю ліків, обладнання, засоби індивідуального захисту. Залишили акцизи, залишили ще цілий ряд інструментів для місцевого самоврядування, відклавши деякі капітальні видатки, які ми повернемо після того, як поборемо коронавірус.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Первое, с чего нужно было начать корректировку бюджета и рассмотрение ситуации по выходу из кризиса - это переговоры с внешними кредиторами, чтобы реструктуризировать задолженность и не начинать корректировку бюджета с ограничения своих граждан.

А от щодо кредиторів - проблема. МВФ вимагає від України два закони. Банківський - про неповернення націоналізованих банків колишнім власникам. Та земельну реформу. Обидва питання настільки важливі і водночас суперечливі, що проголосувати за них - депутати без втручання президента не змогли.

Володимир Зеленський, президент України:

Для нас дуже важливо, щоб відбулось підписання меморандуму з МВФ, і ви прекрасно знаєте, що дві головні умови - це закон про землю і банківський закон. Тому я вас дуже прошу - підтримати ці законопроекти.

Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос":

Ми бачимо цю необхідність для того, щоб зберегти фінансову стабільність нашої країни і унеможливити окрім медичного дефолту, який зараз у нас фактично відбувається, ще і фінансовий.

Банківський закон - ухвалили. Але "Слуги" дали лише 198 голосі. Решта - від "Голосу", "Європейської солідарності" та інших депутатів. Так само - із підтримкою інших фракцій, Рада взялася за розгляд законопроекту про продаж сільгоспземель. Опозиціонери намагалися загальмувати процес - внесли тисячі поправок, які формально треба було пройти.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Закордонні беніфіціари шантажем, який прикрили вимогою МВФ - примусили сьогодні вас голосувати за цей закон.

Іван Крулько, народний депутат, "Батьківщина":

Знову ніч, і знову нічого доброго для країни ми не очікуємо від цього закону, який призведе просто до розпродажу найбільшого надбання, яке ми маємо - української землі.

Та зрештою, фракція Петра Порошенка побачила в законі свої зауваження.

Ірина Геращенко, співголова фракції "Європейська солідарність":

Дуже важливо, що в цьому законі, на вимогу Європейської солідарності, зупиняється "дерибан" 10 млн. державної землі, землі комунальної - сільськогосподарського призначення. Встановлюється мінімальна вартість землі і інші важливі запобіжники.

Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу":

Це важливо в першу чергу тому, що Україна перетворюється в нормальну цивільну державу, з якою можна вести справу всім інвесторам, і ми отримаємо через кілька років сотні тисяч українських фермерів.

Відзавтра закон не запрацює, він набуде чинності лише у липні 2021 року.

Роман Лещенко, уповноважений президента із земельних питань:

Мова йде лише про приватну власність, яка належить власникам земельних паїв. ні про державну, ні про комунальну мова не йде. Сьогодні про ціну говорити рано, тому що ми знаходимось сьогодні в економічних дуже складних обставинах, в умовах пандемії.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает несправедливым первоначальное распаевание земель, которое произошло 20 лет назад. Мы считаем, что те государственные земли, которые остались - должны быть распаеванными между гражданами Украины, которые не получили паев. И здесь должны быть учтены интересы в первую очередь тех, у кого низкие доходы: пенсионеров, городской и сельской интеллигенции, и тех людей, которые не получили своей части национального богатства. Чиновник, по нашему мнению - не должен распоряжаться и продавать украинскую землю из государственной собственности так, как это ему заблогаразумится. Но, к сожалению, нынешний закон этого не учитывает, нынешний закон лоббистский по сути, гарантирует права крупных арендаторов - тех, кто сейчас аккумулировал сотни тысяч гектар и лоббировали принятие этой квазиреформы.

Та поки підписання закону призупинено, низка нардепів внесли постанови про скасування голосування за землю. Тож Раді треба буде ще раз зібратись. Та й питання про бюджет - в роботі.

Сергій Льовочкін, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Наиболее важным для Украины сейчас является запуск экономики, является оживление бизнеса, поскольку эти последствия в долгосрочной перспективе могут оказаться для Украины и украинцев гораздо страшнее, чем последствие пандемии. Пандемию мы пройдем, разрушенная экономика останется. Поэтому нужно сделать две вещи:

- первое, как можно скорее начать нормальную работу предприятий, как можно скорее давать возможность работать бизнесу;

- и второе, дать возможность людям зарабатывать деньги.

Это два фактора, без чего наша страна не может развиваться. И на этом нужно построить всю работу и сконцентрировать внимание и парламента, и правительства.

Тож наступне позачергове засідання очікується вже у вівторок.