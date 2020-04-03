У п'ятницю, 3 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький розповів про те, чи вважає жорсткі заходи карантину необхідними в Україні та дав оцінку прийнятій реформі землі.

Що ж, земельну реформу прийняли. Ви проти неї протестували. Що будете робити далі? Та чи вірите, що прийнятий закон все ж запрацює?

Я думаю, що прихильники реформи земельної, противники земельної реформи - всі погодяться з однією річчю: продавати землю в розпал світової фінансової кризи – не на часі, тому що її можна продати виключно за безцінь. Тому, в першу чергу, ми і виступали.

Що збираємось робити? Уже говорив із найбільшими фермерськими асоціаціями, ніхто не збирається складати руки, будемо боротись, час є.

Поки прогноз такий, що карантин триватиме як мінімум кілька тижнів, а дехто каже, що закінчиться лише у травні. Якщо за цей час влада прийме ще якісь неоднозначні рішення, як от з земельною реформою, то що робитимуть ті, хто зазвичай протестує? Як реагувати в таких обставинах?

Карантин може бути і три місяці, але це не значить, що він буде вічним. І до прийняття, до вступу в силу закону, все таки до 1 липня 2021 року ще значно більше року. Тому почекаємо. "Нацкорпус" чудово розуміє, що зараз найбільша загроза країні - це питання пандемії коронавірусу… Тому ми зараз зосередженні виключно на волонтерській діяльності.

Як Ви оцінюєте чинні карантинні обмеження в Україні? Та чи потрібно, на вашу думку, ще посилювати карантин, як про це часто говорять деякі політики та експерти?