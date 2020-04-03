Земельна реформа: Андрій Білецький дав оцінку ефективності закону [ Редактировать ]
У п'ятницю, 3 квітня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" лідер "Нацкорпусу" Андрій Білецький розповів про те, чи вважає жорсткі заходи карантину необхідними в Україні та дав оцінку прийнятій реформі землі.
Що ж, земельну реформу прийняли. Ви проти неї протестували. Що будете робити далі? Та чи вірите, що прийнятий закон все ж запрацює?
Я думаю, що прихильники реформи земельної, противники земельної реформи - всі погодяться з однією річчю: продавати землю в розпал світової фінансової кризи – не на часі, тому що її можна продати виключно за безцінь. Тому, в першу чергу, ми і виступали.
Що збираємось робити? Уже говорив із найбільшими фермерськими асоціаціями, ніхто не збирається складати руки, будемо боротись, час є.
Поки прогноз такий, що карантин триватиме як мінімум кілька тижнів, а дехто каже, що закінчиться лише у травні. Якщо за цей час влада прийме ще якісь неоднозначні рішення, як от з земельною реформою, то що робитимуть ті, хто зазвичай протестує? Як реагувати в таких обставинах?
Карантин може бути і три місяці, але це не значить, що він буде вічним. І до прийняття, до вступу в силу закону, все таки до 1 липня 2021 року ще значно більше року. Тому почекаємо. "Нацкорпус" чудово розуміє, що зараз найбільша загроза країні - це питання пандемії коронавірусу… Тому ми зараз зосередженні виключно на волонтерській діяльності.
Як Ви оцінюєте чинні карантинні обмеження в Україні? Та чи потрібно, на вашу думку, ще посилювати карантин, як про це часто говорять деякі політики та експерти?
Я взагалі за максимально жорсткі карантинні санкції. Але в усьому цьому є величезна проблема. Ти можеш вводити жорсткі санкції, якщо у тебе є інструменти, якими їх вводити. Наприклад, ми бачимо що 6 квітня вступають посиленні заходи карантину. Вихід людей за 60 років зз квартири зараз фактично заборонений. 12 мільйонів пенсіонерів. Якщо в Італії, Іспанії, США вони можуть забезпечити їх хоча б продуктами харчування. У Німеччині видали їм три пенсії фактично наперед, чітко розуміючи, що будуть проблеми, а що зробили у нас? У мене просте питання: у сотень тисяч цих пенсіонерів діти за кордоном, діти-інваліди, ще щось, що не дає дітям приймати участь в їхньому житті… Що їм робити?
по теме
В Крыму вводят карантин
В Крыму вводят карантин в связи распространением коронавируса
В Україні запровадили відповідальність за порушення санітарно-гігієнічних норм
Громадян штрафуватимуть на суму від 17 до 34 тисяч гривень, а штраф для посадовців сягатиме 170 тисяч
Тесты на коронавирус и чрезвычайное положение: Зеленский сделал заявление
В понедельник, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о коронавирусе в Украине
Коронавірус шириться Україною: актуальна статитстика
Де на сьогодні найскладніше, а де - навпаки, ситуація поки відносно спокійна? Та як місцева влада забезпечує нові правила карантину?
Життя під обстрілами: як у прифронтовій зоні готуються стримувати коронавірус
Спілкуючись з працівниками медичних закладів, команда "Восток SOS" зафіксувала гостру нестачу індивідуальних засобів захисту - особливо це стосується лікарень, розташованих у населених пунктах поблизу лінії розмежування