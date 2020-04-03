Міжнародний валютний фонд ніколи не вимагав від України саме такого ринку землі, який затвердила Верховна Рада, ухваливши відповідний закон у ніч на 31 березня. Про це в ефірі одного із загальнонаціональних каналів сказав прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

"Я переконаний, що МВФ не вимагав такої моделі ринку. МВФ каже: ми як банк, ми даємо гроші, коли вам вони потрібні. Але покажіть, що всі активи держави якісно і публічно працюють. МВФ не ставить питання продати землю великим латифундіям. Вони говорять: зробіть, аби цей актив працював на економіку держави", - сказав Володимир Гройсман.

Він зазначив, що головною проблемою закону стало те, що з документу не зникла норма, яка дозволяє концентрувати 10 тис. га в одних руках і надає юридичним компаніям право купувати землю. Вона відтермінована до 2024 року. І це головна підступність закону. Очевидно, що до 2024 року великий капітал не матиме ресурсів купувати великі земельні обсяги - через економічну кризу. І по 100 га купувати так само не будуть - фермерам це не цікаво. Але потім, із настанням економічного відновлення, великі компанії отримають не тільки ресурси, а й можливості одразу скупити стільки землі, скільки буде потрібно.

"У такому вигляді закону не мав бути прийнятий. На мій погляд, логіка мала бути такою. Землю можуть купити тільки люди. Далі має бути створений фонд, куди прийде фермер, отримає кредит на 25 років під процент інфляції, купить землю і працюватиме на ній, створюватиме продукт і робочі місця. Це має логіку. Не може бути ціль просто продати землю. Мета реформи - запустити обіг земель, аби постав фермерський клас".

Володимир Гройсман наголосив, що продаж землі великим компаніям означає занепад села і остаточне перетворення України на сировинний придаток.

"Ми будемо лише вирощувати зерно, - сказав Володимир Гройсман. - А фермер ніколи не дасть стати сировинним придатком. Тому що фермер - реальний патріот".

На думку Володимира Гройсмана, зараз в земельній реформі головне не допустити повторення історії з продажу індіанцями острова Манхеттен (Нью-Йорк) голландським підприємцям.

"Манхеттен придбали за 30 доларів. І я не хочу, аби з українцями поступили так, як з індіанцями. Саме тому до 2024 року норму про 10 тис. га для юросіб треба прибрати", - наголосив Володимир Гройсман.