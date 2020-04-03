Карантин по-американськи: жителі США масово втрачають роботу [ Редактировать ]
У Сполучених Штатах кількість загиблих через коронавірус уже перевищила 5 тисяч людей і стрімко зростає. Сумнівне лідерство у Нью-Йорка. Тому відсьогодні мер міста наказав усім мешканцям виходити на вулиці тільки прикривши обличчя, і байдуже чим - маскою, носовою хустинкою чи шарфом.
На тижні, що минає, здався й Вашингтон, який до останнього не запроваджував карантинні заходи. Жителям столиці заборонено виходити з дому без "крайньої потреби". На щастя, Вашингтонська поліція визнала, що для Дмитра Анопченка зйомки наступного репортажу є такою "крайньою потребою", тож дивіться його матеріал про карантин по-американськи.
Тиша часом найстрашніша. Гірша за звуки поліцейських сирен або крики на вулицях. Коли перший ранок карантину столиця Америки зустріла цілковитою тишею - багатьом було ніяково. Місто офісів і держустанов спорожніло. Таким його не бачили навіть ті, хто тут виріс.
Усі, хто приїздив у Вашингтон, хоч раз приходили сюди - адже тут одночасно видно три найвідоміших місця американської столиці. Ось, дивіться - праворуч - Капітолій, це знаменитий Капітолійський пагорб. Прямо - Білий дім, улюблене місце для фотографій і селфі туристів; ліворуч - Потомак, який відмежовує столичний округ Колумбія від сусіднього штату Вірджинія, його береги засаджені вашингтонськими сакурами, подивитися на які приїздили саме у квітні не лише з усієї Америки, а й з усього світу.
Тепер тут - ані душі. Після того як перші конгресмени захворіли на коронавірус, Капітолій та інші парламентські будинки закрили. Дональд Трамп навіть припускає, що доведеться (і це вперше в історії країни) проводити онлайн-голосування. У Білому домі постійно вимірюють температуру всім візитерам. Намагаються Трампа вберегти. А знамениті сакури оточила поліція. Чергують і вдень, і вночі, щоб ніхто не гуляв набережною. А цього тижня закрили ще й усі столичні парки та сквери, оголосивши режим повного карантину - аби не повторилося те, що відбувається зараз у Нью-Йорку.
А тут почали "захлинатися" шпиталі - і не від нестачі ліжок (це вже пройдений етап) - лікарі просто з відділень записують звернення на мобільні.
У шпиталях закінчуються ліки! У частині лікарень уже немає захисних засобів, щоб дати родичам пацієнтів і навіть персоналу! У нас, наприклад, медикаменти - останні, обладнання не вистачає, навіть кисень закінчується!
Ми взагалі не знаємо, кому стане гірше, а хто одужає. Зараз переламний момент. Ви різко починаєте задихатися, стан погіршується, а в нашому шпиталі обладнання вже не вистачає.
Та й медиків замало! Ми працюємо з останніх сил, але пацієнти все надходять і надходять. Черга - людина за людиною, ліжко за ліжком - і всім потрібно зробити штучне дихання, а не встигаєш.
Багато хто не витримує. У Бронксі - перший страйк медсестер, після того як захисних засобів забракло і медбрат заразився від пацієнтів.
Бенні Метью, медбрат, який заразився коронавірусом:
Усім - байдуже. Можеш рухатися - повертайся на роботу і працюй!
Щовечора о сьомій жителі Нью-Йорка аплодують медикам з балконів своїх будинків. Але вони самі кажуть: лікарі на це заслуговують, а от медична система - ні. Бо поспішне перепрофілювання дає зараз зворотний ефект.
Деніел Бреннер, лікар у відділенні реанімації:
Окрім хворих із коронавірусом, також привозять людей у критичному стані, наприклад, із серцевими нападами, або жертв ДТП. Їх не менше, ніж зазвичай. А допомогти їм нікому - всі сили кинули на COVID-19.
Побачивши нью-йоркський сценарій (а відстань до Вашингтона - як між Києвом і Одесою), столична влада, яка до останнього вагалася й запроваджувала "м'який варіант", цього тижня віддала категоричний наказ "залишатися вдома".
Покарання - драконівське. Люди, коли почули - не повірили. Штраф до 5 тисяч доларів, якщо вийшов на вулицю без поважної причини, а спіймають удруге-втретє - ще й ув'язнення до 90 днів. Як бачите, на вулицях багато поліції, але запровадили карантин тільки в середу, сьогодні - п'ятниця, і ще не зрозуміло, наскільки жорстко діятимуть копи.
Американська статистика вражає: станом на сьогодні 297 мільйонів американців отримали від влади міст і штатів наказ не виходити з дому без нагальної потреби. І це при тому, що загальне населення країни - 328 мільйонів. Але вимоги скрізь різні: десь правила суворіші, подекуди - лояльніші. Приміром, дозволені пробіжки та прогулянки на дистанції. Та хай там як, малий бізнес жодні послаблення не рятують - він зупинився.
Шила навіть для зірок, але зараз її бізнес закрився (клієнти є, але прийти на примірку не мають права), тож сплатила оренду - і закінчилися гроші, навіть на їжу у знайомих позичала.
Летіція Лорензіні, дизайнерка, яка залишилася без роботи:
Я онлайн подала заявку на виплати з безробіття. Тиждень її розглядали, і, на щастя, задовольнили. Тепер ще 10 днів чекати, поки отримаєш перші гроші.
Таких, як Летіція, лише в березні було 10 мільйонів. У квітні очікують ще більше, тож скоро система соцвиплат почне пробуксовувати. Кепські справи і в багатіїв - журнал Forbes повідомив, що навіть сам Дональд Трамп у березні втратив… мільярд доларів! Йому належить півтисячі об'єктів нерухомості по всій країні, а будинки і квартири різко впали в ціні. "Антикризові! виплати американцям (зокрема і так звану "Трампову тисячу") вже затвердили, але почнуть виплачувати не раніше ніж за два тижні, - повідомив міністр фінансів США.
Президент сказав мені - плати просто зараз, тож гроші й будуть "на зараз".
Інша річ, що грошима всього не вирішити. Є системні проблеми. Останній приклад - скандал з круїзними лайнерами, які у Флориді до останнього відмовлялися прийняти. На борту кожного з них - щонайменше 800 пасажирів, півтисячі членів екіпажу. І близько сотні хворих.
Рік де Піно, пасажир круїзного лайнера:
Коли капітан повідомив, що у нас на борту вже четверо людей померли, були й емоції, і сльози, і відчуття, що ти приречений.
І ці люди (а серед них - і пасажир з України, і член екіпажу - наш співвітчизник, але вітчизняні дипломати поки взагалі не можуть встановити з ними зв'язок) - жодному місту і жодному штату не потрібні. В останню мить особисто Трамп дав розпорядження лайнери все-таки пришвартувати, американців відправити на карантин, іноземців - у їхні країни. Але й це проблема, бо кордони закриті.
Де тримати тих, у кого вірус підтвердили, але їхній стан не критичний, влада не знає. У Каліфорнії, наприклад, влаштували табір із трейлерів. В'їзд і виїзд контролює поліція, без дозволу це місце залишати не можна. І наче розташування хороше - просто на березі, але це дуже нагадує гетто. Та незадоволеним кажуть - "ви ще в раю" порівняно з тим, що далі буде.
І прогнози - невтішні. Найближчі два тижні будуть для Америки найскладнішими. І найтрагічнішими. Коли в Нью-Йорку знаменитий Empire State Building вирішили підсвітити червоними ліхтариками, які імітують пульс людини, - так хотіли вшанувати лікарів, - то містян це налякало, бо нагадує сигнал SOS. Прохання про порятунок, яке в думках у кожного, хто має пережити цей час у найбільш проблемному місті Америки.
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