У Китаї тепер усе по-іншому: святкують перемогу над корона вірусом і повертають до життя економіку. Однак, інші країни з недовірою ставляться до новин від Пекіна. Чи справді китайці покінчили з COVID-19?

За цим блакитним парканом - самісіньке серце коронавірусу. Ринок у місті Ухань досі наглухо закритий. Китайські науковці встановили: саме звідси почалося поширення пандемії.

Крім звичних яловичини, свинини та курятини, тут можна було купити й тушки й екзотичних тварин. Приміром, гігантську саламандру, мавпу, чаплю, панголіна чи кажана. Саме панголіна чи кажана зараз і вважають проміжними переносниками корона вірусу, а чийсь обід - спровокував всесвітню кризу.

Саме місто Ухань, де розташований злощасний ринок, та загалом уся провінція Хубей - найбільше постраждали від коронавірусу в Китаї. Утім зараз регіон повертається до звичного життя. Після двох місяців наджорсткого карантину - тут нарешті дозволили виходити на прогулянки та відкрили шопінг-центри.

Ту Рвікі, мешканка Ухані:

Це вперше з початку епідемії я вийшла на закупи. Тож я надзвичайно рада. Відчуття, як у дитини, якій дозволили піти на вулицю погратися.

Щоправда, так як раніше - буде ще не скоро.

Карантин хоч і зняли, та обмежень досі - багато. Всюди міряють температуру тіла, громадські місця - дезінфікують. А інший ринок, хоч і відкрили, але з таким високим бар'єром посередині. Він відділяє продавців від покупців і забезпечує дистанцію між людьми.

Ліу, житель Вухані:

Я все ще дуже обачно ставлюся до ситуації. Виходжу на вулицю ненадовго. Бачите, я в піжамі. Щойно прийду додому - зніму її, перевдягнуся і викину маску, адже її можна лише один раз використовувати.

Ось так помпезно прощаються із медиками, які допомагали провінції впоратися із величезною кількістю хворих. Їхні послуги вже не потрібні, тож вони повертаються додому. Загалом із інших регіонів у Хубей направили понад 42 тисячі медперсоналу.

Китай святкує перемогу над COVID-19. Останніми днями тут реєструють уже не тисячі чи сотні, а лише десятки нових випадків інфікування. І всі вони - завезені з-за кордону. А отже хворих одразу ізолюють. Польові лікарні, як ось ця, тепер порожні. Останніх пацієнтів виписали тиждень тому. Цей тимчасовий госпіталь звели за дві доби. Він вміщував 700 хворих одночасно і на час карантину - був забитий вщерть. Тепер усе обладнання - вивозять, а приміщення готуються розбирати.

Ду Жік'ян, директор будівництва лікарні Хуанган:

Я однозначно вважаю, що світові потрібно переймати досвід Китаю у боротьбі із епідемією.

Цей чоловік, як і багато його співвітчизників, щиро пишається діями "татуся Сі", так тут називають президента. А ось як Китай дав відсіч коронавірусу.

23 січня в Ухані ввели найсуворіший та наймасштабніший карантин у сучасній історії. Який згодом поширили на всю 60-мільйонну провінцію. Закрили все: школи та університети, кінотеатри, салони, заводи та офіси. Працювали лише аптеки та продуктові магазини. Далі - відрізали регіон від решти світу. Місцевим наказали сидіти вдома. Лише раз на два дні одному із членів родини можна було вийти за найнеобхіднішим. І лише з маскою на обличчі.

Лан Шве професор, член національного комітету Китаю з контролю за COVID-19:

Важливу роль відіграла особлива риса людей Східної Азії. Вони готові багато чим жертвувати заради спільного добра. Це - вкорінено у звичках. Тому всі чітко дотримувалися встановлених правил, не зважаючи на обмеження їхніх громадянських прав.

А ще в країні тестували всіх. По будинках ходили комісії, які шукали інфікованих та примусово відвозили до лікарень.

Хан Лі ,працівниця команди з профілактики вірусу в Ухані:

За ці два місяці у мене не було жодного вихідного. Аби не наражати на небезпеку свою сім'ю - я виїхала з дому і живу одна. Адже щодня я маю справу з людьми, які здають тест на коронавірус, тож не хочу ризикувати здоров*ям своїх дітей та найстарших членів родини.

Науковці погоджуються: масове тестування та негайна ізоляція хворих - дуже дієвий метод проти епідемії. Бо потенційних носіїв вірусу виявляли на безсимптомних стадіях - і відправляли в "карантинні" готелі. Перевіряли і всі їхні контакти.

Якщо температура тіла досягає 37,3 - людину відправлять у лікарню для проходження тесту на коронавірус.

Але щодо інших драконівських карантинних обмежень Китаю - солідарності серед експертів немає. Найбільше побоювання - що вірус не перемогли, а лише придушили. І варто чекати повторного спалаху. Міжнародну спільноту турбує й те, що диктаторський режим запросто знехтував правами людини.

Надзвичайні заходи мають поважати принципи та зобов'язання міжнародного права. Вони не повинні обмежувати свободу висловлення думок або свободу преси.

Та цим у Китаї не надто переймаються. Ще на початку епідемії влада Ухані карала людей, які повідомляли про невідому інфекцію. Інформацію про COVID-19 намагалися приховати кілька місяців. У Сполучених Штатах кажуть: настане час, коли Китаю доведеться за це відповісти. Бо Пекін мав шанс придушити пандемію в зародку.

Майк Помпео, держсекретар США:

Наша боротьба з коронавірусом триває і нам досі необхідна достовірна інформація від Китайської комуністичної партії, що ж там сталося і яка ситуація зараз.

Наразі Китай робить усе, аби про нього згадували лише позитивно. Гуманітарні вантажі із засобами захисту відправляють по всьому світу. Діляться і медперсоналом.

У світі ж і далі точиться дискусія - чи варто переймати китайську стратегію стримування пандемії. І не лише через утиски демократії, але й через болючий удар для економіки.