Продовольственные банки США устроили бесплатную раздачу еды для граждан, которые остались без работы во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

По их словам, каждый третий американец, ищущий товары на складах с провизией, до потери работы никогда не нуждался в помощи.

Известно, что в самом большом кампусе Университета Массачусетса города Амхерст за март поделили на 849% больше продовольственных товаров, чем в прошлом году.

Ранее мы сообщали, что в США потребления алкогольной продукции выросло на 55%. Так американцы спасаются от безделия.