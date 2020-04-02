Из-за коронавируса потребление алкоголя в США выросло на 55% [ Редактировать ]
Продажи алкоголя в США во второй половине марта выросли на 55%. Запасаться спиртным людей подталкивает необходимость находится в самоизоляции из-за пандемии коронавируса, пишет Newsweek.
По данным исследовательской компании Nielsen, больше всего выросли продажи крепкого алкоголя, в частности, текилы и джина - на 75%. Пива американцы стали покупать на 66% больше, а вина — на 42%.
Особенно выросли онлайн-продажи алкоголя - на 243%. Цифры сравниваются с тем же периодом прошлого года.
На карантине, когда закрыты пабы, бары, рестораны и клубы, люди застряли дома с кучей свободного времени. Алкоголь стал универсальным средством, чтобы скрасить долгие часы безделья, отмечают аналитики. Кроме того, многие люди сильно переживают из-за пандемии и находят успокоение в бутылке.
Несмотря на то, что эпидемия еще не достигла своего пика, а карантинные ограничительные меры наверняка будут продлены, аналитики рынка считают, что спрос на алкоголь будет затухать.
Как писали "Подробности", из-за эпидемии коронавируса американцы массово ринулись покупать оружие, и забирать собак и кошек из приютов для бездомных животных.
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