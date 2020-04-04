В Италии медбрат задушил свою девушку-врача, якобы из-за того, что она "заразила его коронавирусом". Они оба работали в клинике города Мессина на Сицилии, помогая пациентам бороться с этим недугом.

Трагедия разыгралась 31 марта в доме города Мессина (Сицилия). 28-летний медбрат Антонио де Паче накинулся на сожительницу и задушил ее, после чего попытался покончить с собой, вскрыв вены на запястьях, пишет Daily Mail.

Лорена и Антонио. Фото: Facebook/ lorena.quaranta

Девушке - Лорене Куаранту было всего лишь 28 лет. Вскоре Антонио сам позвонил в полицию, чтобы сообщить о преступлении.

Прибыв на место происшествия, правоохранители сразу же вызвали врачей, которые госпитализировали молодого человека. Его удалось спасти. Однако Лорену спасти не удалось. Когда медбрат почувствовал себя лучше, он заявил следователям, что убил Лорену, потому что та якобы заразила его коронавирусом.

При этом тесты на коронавирус и у Антонио, и у Лорены оказались отрицательными, заявили в больнице.

Убийство девушки всколыхнула не только ее родных и знакомых, но и сеть. Ведь незадолго до убийства Лорена опубликовала в своем Facebook пост о гибели 41 врача, которые боролись с коронавирусом.

"Сейчас больше чем когда-либо, мы должны демонстрировать ответственность и жизнелюбие. Мы должны проявлять уважение к себе, своей семье и стране. Мы должны думать о тех, кто каждый день посвящает жизнь уходу за больными. Останемся дома. Так мы сможем избежать того, что следующими заболеем мы или те, кого мы любим", – писала она.

В тоже время Антонио недавно в сети поздравлял любимую с удачной сдачей экзаменов: "Чтобы достичь мечту, нужно тяжело и преданно работать, и ты являешься подтверждением этому".

"Желаю тебе идти к своим мечтам и иметь жизнь, которую ты себе представляла. Поздравляю, невероятный врач!"

Эпидемия коронавируса началась в Китае, в декабре 2019 г. В марте Всемирная организация здравоохранения заявила о пандемии. По последним данным, по всему миру число заболевших превысило миллион человек. Италия также столкнулась с масштабной вспышкой вируса.