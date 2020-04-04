Пік коронавірусу в Україні може початися в середині квітня [ Редактировать ]
23 людини одужали від коронавірусу в Україні. Загальна кількість хворих перевищила тисячу. Померли - 28 людей. Такі дані МОЗ на ранок суботи.
У міністерстві вже назвали дати, коли українцям очікувати пік захворюваності.
1096 випадків інфікування COVID-19 наразі лабораторно підтверджені в Україні. 28 людей померли, 23 пацієнта одужали. За останню добу до лікарень доправили 92 людини.
Найбільшу кількість нових випадків інфікування виявили в Чернівецькій, Тернопільській та Івано-Франківській областях, а також у Києві. Відсоток летальності в Україні у порівнянні зі світовими показником вдвічі менший та становить 2,6 відсотка. Але пік захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні очікують за півтора-два тижні.
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Хочу, щоб всі ми з розумінням ставилися до тих заходів, які ми вживаємо. Оскільки, якщо ми не будемо вживати жорсткіших карантинних заходів, то ми можемо очікувати пік коронавірусної хвороби уже розпочинаючи з 14-15 квітня. Це може призвести до великого, масового надходження хворих, тяжких хворих до закладів охорони здоров'я. І це може призвести до великої кількості негативних наслідків, в тому числі, і летальних.
Отже, у МОЗ закликають: не піддаватися відчуттю оманливої безпеки та на період карантину обмежити свою мобільність. Без нагальної потреби не відвідувати громадських місць та обов'язково користуватися масками.
А вже з 6 квітня карантинні заходи посилять на законодавчому рівні - зокрема, будуть діяти обмеження щодо пересування людей віком понад 60 років та тих, хто знаходиться на самоізоляції. Не можна буде виходити на вулицю без документів. Патрульна поліція зможе зупиняти людей та перевіряти їхні документи.
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