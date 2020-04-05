Рівні умови для всіх: Володимир Зеленський звернувся до українців зі зворушливою промовою

Не буде ніяких "люксових" палат для членів ЦК! У жодного політика чи бізнесмена, у жодних державних чи комунальних лікарнях не буде кращих умов, ніж у звичайного українця, - наголосив президент України Володимир Зеленський