Лозовские медики благодарят Юлию Светличную за предоставленные средства индивидуальной защиты [ Редактировать ]
Медицинские работники КНП "Лозовское ТМО" выражают большую благодарность Юлии Александровне Светличной за проявленную заботу в обеспечении средствами индивидуальной защиты, которые крайне необходимы для выполнения функциональных обязанностей.
Эта финансовая поддержка крайне необходима для недопущения чрезвычайной ситуации с возможным последующим распространением острой респираторной вирусной инфекции вызванной коронавирусом COVID - 19 и негативных последствий распространения среди населения.
Мы убеждены, что благодаря совместным усилиям нам удастся снизить уровень заболеваемости среди населения, а также обеспечит бесперебойное функционирование медицины.
С большим уважением - медицинский коллектив!
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