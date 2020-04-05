Балконні співи, танці, дискотеки та навіть спорт. Коли з дому зайвий раз виходити - зась, європейці знаходять шляхи розважитись на обмеженому просторі. Як саме - розкаже Олена Абрамович.

Вийти на балкон о 20 годині та поаплодувати у знак вдячності медикам - це зараз традиція чи не в кожній європейській країні. Проте не всі обмежуються аплодисментами. Ось, наприклад, в Барселоні після традиційних оплесків в одному з районів щоп'ятниці та щосуботи стали влаштовувати ще й дискотеки.

Троє співмешканців квартири винесли на балкон мікрофон, колонки, клавіші і всю необхідну техніку і ось уже кілька тижнів поспіль розважають сусідів 40-хвилинною дискотекою. Зупиняються підтанцювати чи підтримати оплесками і перехожі, і навіть, бува, поліцейські.

Так само розважає сусідів і діджей у 17 округу Парижа. Доєднуються до дискотеки і працівники аптеки, що в будинку на розі.

Започаткували традицію балконних дискотек італійці - вони потрапили під "домашній арешт" першими, тож розважаються найдовше. Виносять на балкони, хто який має музичний інструмент, а якщо нічого професійного нема, то підійде і кухонний інвентар.

Об'єднуються у пориві веселощів усі покоління - від дітей та молоді, до стареньких, проте активних.

Цікаво, що знімають стрес танцями навіть медики. Ось у тимчасовій лікарні у конференц-центрі в Мадриді вони вирішили підняти собі і пацієнтам настрій.

А це вже польські поліцейські на тій самій хвилі. Та популярні під час коронавірусного карантину не лише співи та танці, але й заняття спортом на балконах. Ось як самоорганізувались сусіди в одному з паризьких будинків. Починали з маленької компанії, і швидко перетворились у клуб з учасниками майже з кожної квартири.

Бертранд Вінсо, співорганізатор групових занять спортом:

Після першого заняття з'явилось чимало охочих, тож ми створили WhatsApp групу - нас там зараз 40 учасників, і щовечора ми тренуємось пів години з 7:30 до 8. А потім відразу аплодуємо медикам на завершення зустрічі.

Організатори спочатку переживали, що сусіди будуть скаржитися на надто гучну музику абощо. Проте жодних невдоволених не виявилося.

Лора Мартінес, остеопат:

Я особисто зазвичай рідко займаюсь спортом, тому вважаю, що це чудова нагода. І будівля наша має ідеальну форму для цього. Це дуже заряджає енергією в умовах, коли змушений сидіти у 4 стінах. І треба обов'язково продовжувати це після завершення карантину.

Завдяки таким "балконним ініціативам" чимало сусідів у багатьох містах нарешті роззнайомилися.

У такі моменти починаєш шкодувати, що будівля навпроти - це Європарламент. Добре, що хоч з боку живуть люди, є з ким вечорами поаплодувати.