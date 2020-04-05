Пожежа у Зоні відчуження: вогонь гасять з літаків та гелікоптерів [ Редактировать ]
Другу добу палає ліс у Зоні відчуження. Пожежа охопила вже понад 20 гектарів лісу. до ліквідації залучили близько ста рятувальників. Гасять вогонь з літаків та гелікоптерів.
За даними ДСНС, радіаційний фон по Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень.
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