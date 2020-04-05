Як відсвяткувати весілля у карантин і чому британська королева записала спеціальне звернення? Про це та інше - далі у нашому огляді.

Рідкісне звернення королеви. Єлизавета Друга підготувала спеціальну промову для підданих через пандемію. Відео планують оприлюднити під час недільного вечірнього ефіру, однак текст послання з'явився у пресі ще напередодні. Головний посил британцям - будьте дисципліновані. Це вп'яте королева записала спеціальне звернення за всю свою майже 70-річну історію правління.

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Коронавірус у вагітної нареченої Бориса Джонсона. Керрі Саймондс зізналась у Твіттері, що весь минулий тиждень пролежала в ліжку із симптомами Covid-19. Зараз почувається добре. Тиждень тому коронавірус діагностували й у самого британського прем'єра. Він теж на самоізоляції з підвищеною температурою. 55-річний Джонсон і 32-річна Саймондс у лютому оголосили, що чекають на дитину й мають намір одружитися.

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У Нью-Джерсі імпровізоване весілля-сюрприз влаштували друзі для пари, яка скасувала плани одружитися через карантин. У запланований день весілля кілька десятків близьких людей та сусідів зустріли наречених на вулиці, коли ті вийшли з дому. Надворі на них чекав справжній весільний торт, бризки шампанського та феєрверк із конфеті.

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Концерт для уявного слухача. У Римі молодий гітарист Якопо Мастранджело зіграв на даху будинку перед порожньою площею П'яцца Навона, щоб підвищити італійцям настрій. У музиканта швидко назбиралося чимало глядачів - люди повиходили на балкони та аплодували. Концерт завершили виконанням гімну Італії.

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Коли хорошому танцюристу ніщо не заважає. Артист балету Лейпцизької опери Люк Францис сідає у шпагат на своїй кухні, вправи на розтяжку - виконує біля стільниці. Не гають часу на карантині й інші митці. Подружжя оперних співаків із Німеччини Рендалл Якобш та Лілі Вуншер поперемінно акомпанують одне одному. Часом до їхнього басу та сопрано долучається гавкіт домашнього пса.