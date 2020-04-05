Єлизавета ІІ підготувала спеціальну промову для підданих через пандемію [ Редактировать ]
Як відсвяткувати весілля у карантин і чому британська королева записала спеціальне звернення? Про це та інше - далі у нашому огляді.
Рідкісне звернення королеви. Єлизавета Друга підготувала спеціальну промову для підданих через пандемію. Відео планують оприлюднити під час недільного вечірнього ефіру, однак текст послання з'явився у пресі ще напередодні. Головний посил британцям - будьте дисципліновані. Це вп'яте королева записала спеціальне звернення за всю свою майже 70-річну історію правління.
* * *
Коронавірус у вагітної нареченої Бориса Джонсона. Керрі Саймондс зізналась у Твіттері, що весь минулий тиждень пролежала в ліжку із симптомами Covid-19. Зараз почувається добре. Тиждень тому коронавірус діагностували й у самого британського прем'єра. Він теж на самоізоляції з підвищеною температурою. 55-річний Джонсон і 32-річна Саймондс у лютому оголосили, що чекають на дитину й мають намір одружитися.
* * *
У Нью-Джерсі імпровізоване весілля-сюрприз влаштували друзі для пари, яка скасувала плани одружитися через карантин. У запланований день весілля кілька десятків близьких людей та сусідів зустріли наречених на вулиці, коли ті вийшли з дому. Надворі на них чекав справжній весільний торт, бризки шампанського та феєрверк із конфеті.
* * *
Концерт для уявного слухача. У Римі молодий гітарист Якопо Мастранджело зіграв на даху будинку перед порожньою площею П'яцца Навона, щоб підвищити італійцям настрій. У музиканта швидко назбиралося чимало глядачів - люди повиходили на балкони та аплодували. Концерт завершили виконанням гімну Італії.
* * *
Коли хорошому танцюристу ніщо не заважає. Артист балету Лейпцизької опери Люк Францис сідає у шпагат на своїй кухні, вправи на розтяжку - виконує біля стільниці. Не гають часу на карантині й інші митці. Подружжя оперних співаків із Німеччини Рендалл Якобш та Лілі Вуншер поперемінно акомпанують одне одному. Часом до їхнього басу та сопрано долучається гавкіт домашнього пса.
по теме
Науковці із Оксфорда розробили найшвидший та найточніший тест на коронавірус
Усього 30 хвилин і результат готовий. У цій лабораторії Оксфордського університету розробили найшвидший тест на коронавірус. Наразі більшість експрес-аналізів потребують утричі більше часу
У Британії на роботу виходить 20 тисяч колишніх медиків
Попит на захисні маски у Сполученому Королівстві чималий. Особливо зараз, коли на роботу виходить 20 тисяч колишніх медиків
Передумали: Британія змінює стратегію боротьби з коронавірусом
Жорсткі заходи в інших країнах британський уряд вважав малоефективними. Проте статистика поширення коронавірусу в країні змусила владу змінити думку
Готовність до епідемії: Британія може повторити історію Італії
Не виходити з дому наступні три місяці. Британська влада порекомендувала найвразливішим верствам населення залишатися в чотирьох стінах
Ангела Меркель поділилася враженнями перебування на карантині
Ангела Меркель знову працює в офісі. Після візиту до лікаря, який виявився хворим на коронавірус, канцлерка два тижні провела в домашній самоізоляції. Її кілька разів протестували, і всі аналізи показали негативний результат