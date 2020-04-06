Бориса Джонсона шпиталювали через коронавірус [ Редактировать ]
Прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона шпиталювали. Урядовець, який 10 днів тому підхопив коронавірус, пройде обстеження. Про це повідомляє BBC.
Наголошується, що у Джонсона "зберігаються постійні симптоми коронавірусу". Від 27 березня прем'єр перебував на самоізоляції і працював з дому.
Британська королева через пандемію коронавірусу звернулася до народу. Монархиня подякувала медикам та закликала громадян до дисципліни під час карантину. Звернення до нації з вуст Єлизавети Другої прозвучало вп'яте за її правління.
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