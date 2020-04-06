За умов карантину в Україні змінилися розваги. Національний заповідник "Хортиця" пропонує усім охочим віртуальну екскурсію до Запорізької Січі.

Як жартує завідувач відділу Національного заповідника, за проект історик взявся від карантинної нудьги. Туристів немає, а інформацією поділитися хочеться. Та несподівано, зізнаються тут, експеримент з відео-блогом у Facebook отримав неабиякий успіх. За добу - десятки тисяч переглядів.

В'ячеслав Зайцев, завідувач відділу Національного заповідника "Хортиця":

І всім хочеться подивитись, а що ж там є - бо ці екскурсії ми заходимо за мотузочку, тобто за ланцюжок. І можемо навіть деякі речі брати і показувати, ось як воно є. І люди 15-20 хвилин безпосередньо знаходяться на цьому об'єкті і безпосередньо оглядають - а що ж там є всередині, а що можна подивитися.

А показати і розказати є про що, - каже історик. Вже зараз тут готують новий ролик. Тема - військова канцелярія. В експозиції чимало справжніх артефактів.

Це три копійки. Три копійки імператриці Єлізавети. Тут 1763 рік. 63 рік. Це донька Петра Першого. Імператриці російської.

За оператора - також науковий співробітник заповідника. Жінка зізнається: знімала телефоном і дуже непокоїлась. Адже працювали без дублів.

Альона Пєтрікєй, завідувачка сектору розвитку та планування Національного заповідника "Хортиця":

Тому що це перший раз мій був з прямим ефіром. Я там трошки тренувалась, щоб руки не тремтіли. Але так хвилювалась, щоб все добре зняти, щоб все було людям видно. Тремтіли руки, але старалась, як могла.

Згадають у відео-блогах і тему епідемій на Січі. Адже, ні чума, ні тиф, ні віспа не обходила стороною запорожців. Виживали, - кажуть, - найсильніші.

В'ячеслав Зайцев, завідувач відділу Національного заповідника "Хортиця":

Дезінфекція, перед усім - це змащували дьогтем, а це руки, ноги, свій одяг. Якщо чумаки, - вони ще змащували копита, хвости і рога своїм волам, щоб не принести чуму.

У заповіднику планують робити по кілька таких інтернет-проектів щотижня.

Максим Остапенко, директор Національного заповідника "Хортиця":

Хортиця - це не тільки історія, але й унікальна природа. І є дуже багато речей, про які хотіли би розповісти наші співробітники і можливо ми знайдемо форму для популяризації - крім історичної, археологічної спадщини ще й природну спадщину Хортиці.

А ще, під час карантину, заповідник, разом з поліцією, планує спільне патрулювання островом, щоб нагадати, що зараз Хортиця - не місце для масових гулянь та пікніків.