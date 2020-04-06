Потяги для поліцейських та медиків організувала Придніпровська залізниця, щоб доправляти їх на роботу в Дніпро. Для цього виділили окремі вагони. За добу перевозять майже тисячу пасажирів.

Від 18 березня у Дніпрі відмінили усі приміські електрички. Відтоді залізничний вокзал зачинений, курсує лише службовий транспорт.

Кілька днів тому Придніпровська залізниця ухвалила рішення частково відновити перевезення для працівників так званої критичної інфраструктури - залізничників, медиків та поліцейських.

На годиннику близько 8 ранку до колії прибуває потяг з Чаплина. У перших трьох вагонах - пасажири-лікарі. Ще кілька днів тому люди діставались до роботи хто як міг.

Любов Нестеренко, співробітниця Дніпропетровського обласного кардіологічного центру:

Это было ужасно. На попутках до конечной Игрени, а от конечной Игрене - мы еще садились на маршрутку, ехали аж у город, а потом уже с города шли пешком до "МОСТ-СИТИ", а оттуда - до Серова.

За кілька хвилин прибуває ще один потяг - з П'ятихаток. Лілія Карпінчик приїхала з Кам`янського - це за 50 кілометрів від Дніпра. Каже - на роботу їздить щодня.

Лілія Карпінчик, завідувачка пункту охорони здоров'я Центрального вокзалу Дніпра:

Практически было невозможно добираться. Когда вот дали уже вагоны специально для медиков, вообще стало классно сейчас.

Службові потяги нині курсують у Криворізькому та Запорізькому напрямках. Відправляються зі станцій Апостолового, Синельникове, Чаплино, П'ятихатки. До регіональної філії Придніпровської залізниці вже надійшли сотні заявок на перевезення працівників від лікарень та правоохоронних структур.

Гавриленко Сергій, головний інженер регіональної філії "Придніпровська залізниця" АТ "Укрзалізниця":

Для медицинских сотрудников по всей дороге курсирует около 24 вагонов, которые по сути позволяют в сутки перевезти около 960 человек. Конечно же, перевозки осуществляются с условием карантинных норм - то есть, это медицинские маски, перчатки там есть, спрей.

Пропускна система на залізниці сувора. Уже були випадки, коли пересічні люди з відчаю силоміць намагалися прорватися до службового вагону. Щоб такого не повторилося, на вокзалах чергує поліція та охорона. Розклад потягів можна дізнатися, зателефонувавши на "гарячу лінію". Ну, а скористатися безкоштовним проїздом - лише коли є посвідчення та спеціальна перепустка.