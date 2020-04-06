Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в насилии [ Редактировать ]
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль подала заявление в полицию на своего мужа, который во время ссоры дал ей две пощечины. Об этом сообщает телеканал OE24.
Между супругами произошла ссора, в ходе которой мужчина дал жене две пощечины. По приезду полиции Майлингер пояснил, что не собирался бить жену, а просто хотел ее успокоить. Однако, теперь ему запретили приближаться к ней.
"Связанный с коронавирусом кризис приводит к увеличению насилия, пострадала и бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль. После вмешательства полиции ее мужу теперь запрещено приближаться к ней", - говорится в сообщении.
Карин вместе с мужем Вольфгангом Майлингером живут на ферме в южной части Нижней Австрии.
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