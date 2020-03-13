Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал пандемию коронавируса. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Instagram.

Португальский футболист выказал поддержку тем, кто борется с вирусом, а также выразил соболезнование тем, кто утратил кого-то из-за заболевания CoVID-2019.

"Сейчас мир проходит через очень тяжелое время, которое требует, чтобы мы заботились друг о друге. Я сейчас обращаюсь к вам не как игрок, а как как сын, отец и просто человек, который взволнован из-за последних событий", - написал 35-летний Роналду.

Человеческие жизни должны быть выше любых других ценностей. Соболезную тем, кто утратил родных и хочу выразить солидарность тем, кто сражается с вирусом, как мой одноклубник Даниэле Ругани. Также хочу поддержать медработников, кто борется с эпидемией с риском для жизни. Это восхищает.

Напомним, что ранее Роналду впервые за 6 лет проиграл финал. Последний раз такое случалось 17 мая 2013 года, когда Роналду в составе мадридского "Реала" уступил мадридскому "Атлетико" (1:2) в финальном матче Кубка Испании.

Раньше сообщалось о том, что Роналду прокомментировал свою свадьбу. А также Роналду не включили в состав "Ювентуса"