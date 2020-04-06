В Іспанії, Італії та Німеччині поступово покращується статистика захворюваності на коронавірус. Так, в Італії стало менше пацієнтів у відділах інтенсивної терапії, в Іспанії в неділю зафіксована найнижча кількість смертей за останні два тижні. В Німеччині знижується кількість нових хворих на коронавірус. Тим часом Євросоюз обговорює шляхи послаблення карантину. Про що мова, розкаже Олена Абрамович.

Без конкретних дат, але з окресленням конкретних кроків. У Брюсселі працюють над планом послаблення карантину. Франція, Бельгія, Іспанія та Фінляндія створили експертні комітети, щоб визначитися, які саме обмеження та за яких умов - своєчасні. У Єврокомісії наголосили: насамперед потрібно не допустити повторення пікових навантажень на лікарні.

Ерік Мамер, речник Єврокомісії:

Нам потрібні наукові критерії, які були б повністю об'єктивними та надійними. Які б врахували умову, що країни-члени надалі не повинні опинитися в такій складній ситуації щодо навантаження на систему охорони здоров'я.

І поки в Брюсселі мізкують на загальним механізмом, перші пом'якшення вже запровадила Австрія. Канцлер Себастьян Курц оголосив, що після католицького Великодня - із чотирнадцятого квітня відкриються малі крамниці площею до чотирьохсот квадратних метрів, а також садові та господарські магазини. Решта - з першого травня. Відновити роботу готелів і ресторанів планують із середини травня.

Себастьян Курц, канцлер Австрії:

Ми в Австрії діяли швидше й жорсткіше, ніж в інших країнах, саме тому нам вдалося уникнути найгіршого. Швидка та жорстка відповідь дала нам можливість тепер швидше вийти із цієї кризи.

Австрійців закликали й надалі обов'язково одягати маски в магазинах і дотримуватися дистанції та обмеженої кількості покупців у приміщенні. А в італійському регіоні Ломбардія, де наразі вірус відступає, від сьогодні носіння масок зробили обов'язковим. Влада країни теж розробляє план послаблення карантину, не виключає й другої хвилі епідемії із середини травня.

Анжело Борреллі, керівник Італійського агентства цивільного захисту:

Позитивна динаміка не має спонукати нас послабити захист. Хочу ще раз повторити - важливо залишатися вдома і виходити на вулицю лише в разі нагальної потреби.

У сусідній Іспанії, де спостерігається зниження смертності, вирішили після Великодня скасувати заборону на всі незначущі роботи, як-от: виробництво і будівництво.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Коли ми контролюватимемо криву інфекції, ми зможемо повернутися до звичного способу життя та відновлення нашої економіки. Команда епідеміологів вже два тижні працює над планом відновлення економічної та соціальної діяльності.

Однією з перших про намір послабити карантин оголосила Данія - ще минулого понеділка. Прем'єр країни пообіцяла: якщо у два тижні до Великодня і відразу після свят цифри щодо захворювання залишаться стабільними, то уряд поступово скасовуватиме карантинні обмеження.