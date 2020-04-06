Євросоюз обговорює послаблення карантину [ Редактировать ]
В Іспанії, Італії та Німеччині поступово покращується статистика захворюваності на коронавірус. Так, в Італії стало менше пацієнтів у відділах інтенсивної терапії, в Іспанії в неділю зафіксована найнижча кількість смертей за останні два тижні. В Німеччині знижується кількість нових хворих на коронавірус. Тим часом Євросоюз обговорює шляхи послаблення карантину. Про що мова, розкаже Олена Абрамович.
Без конкретних дат, але з окресленням конкретних кроків. У Брюсселі працюють над планом послаблення карантину. Франція, Бельгія, Іспанія та Фінляндія створили експертні комітети, щоб визначитися, які саме обмеження та за яких умов - своєчасні. У Єврокомісії наголосили: насамперед потрібно не допустити повторення пікових навантажень на лікарні.
Ерік Мамер, речник Єврокомісії:
Нам потрібні наукові критерії, які були б повністю об'єктивними та надійними. Які б врахували умову, що країни-члени надалі не повинні опинитися в такій складній ситуації щодо навантаження на систему охорони здоров'я.
І поки в Брюсселі мізкують на загальним механізмом, перші пом'якшення вже запровадила Австрія. Канцлер Себастьян Курц оголосив, що після католицького Великодня - із чотирнадцятого квітня відкриються малі крамниці площею до чотирьохсот квадратних метрів, а також садові та господарські магазини. Решта - з першого травня. Відновити роботу готелів і ресторанів планують із середини травня.
Себастьян Курц, канцлер Австрії:
Ми в Австрії діяли швидше й жорсткіше, ніж в інших країнах, саме тому нам вдалося уникнути найгіршого. Швидка та жорстка відповідь дала нам можливість тепер швидше вийти із цієї кризи.
Австрійців закликали й надалі обов'язково одягати маски в магазинах і дотримуватися дистанції та обмеженої кількості покупців у приміщенні. А в італійському регіоні Ломбардія, де наразі вірус відступає, від сьогодні носіння масок зробили обов'язковим. Влада країни теж розробляє план послаблення карантину, не виключає й другої хвилі епідемії із середини травня.
Анжело Борреллі, керівник Італійського агентства цивільного захисту:
Позитивна динаміка не має спонукати нас послабити захист. Хочу ще раз повторити - важливо залишатися вдома і виходити на вулицю лише в разі нагальної потреби.
У сусідній Іспанії, де спостерігається зниження смертності, вирішили після Великодня скасувати заборону на всі незначущі роботи, як-от: виробництво і будівництво.
Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:
Коли ми контролюватимемо криву інфекції, ми зможемо повернутися до звичного способу життя та відновлення нашої економіки. Команда епідеміологів вже два тижні працює над планом відновлення економічної та соціальної діяльності.
Однією з перших про намір послабити карантин оголосила Данія - ще минулого понеділка. Прем'єр країни пообіцяла: якщо у два тижні до Великодня і відразу після свят цифри щодо захворювання залишаться стабільними, то уряд поступово скасовуватиме карантинні обмеження.
по теме
У США можуть припинити авіаційне та залізничне сполучення з містами
Дональд Трамп заявив, що розглядає ідею припинити авіаційне та залізничне сполучення з містами чи штатами, де найактивніше поширюється інфекція
Єврокомісія закликала спростити перетин кордонів для медиків
Офіційний Брюссель закликає європейські держави відкрити свої внутрішні кордони для громадян, які живуть в одній країні ЄС, а працюють у іншій
У США очікують пік епідемії коронавірусу за два тижні
У США на найвищому рівні оприлюднили низку прогнозів, коли ситуація в країні повністю нормалізується. Зокрема назвали і час, коли вірус забере найбільше життів
Лідери Євросоюзу погодили план боротьби із коронавірусом
Лідери країн ЄС, у форматі телеконференції, погодили п'ять ключових пріоритетів у спільних діях задля подолання кризи, спричиненої пандемією коронавірусу
У Європі закликають до порятунку єврозони
Криза є, плану немає. Міністри фінансів країн Єврозони не змогли домовитися про єдину стратегію боротьби з економічною рецесією, яку вже спричинила епідемія коронавірусу