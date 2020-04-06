Держава має кредитувати бізнес та карати за невиплату зарплатні - Сергій Каплін [ Редактировать ]
Криміналізувати відповідальність за невиплату зарплати, кредитувати бізнес та допомогти підприємцям платити своїм робітникам. З такими вимогами до уряду звернувся голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. За його словами, заощаджень у бюджеті на це достатньо.
Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України:
Перше - криміналізувати відповідальність за невиплату заробітної плати. Відповідати повинні всі - починаючи від директора підприємств, закінчуючи кінцевим власником цього підприємства. Друге - ви так само повинні підтримати бізнес, створити фонд і кредитувати малий і середній бізнес і великий бізнес коштами для покриття оплати праці якщо підприємство реально не має можливості платити зарплату.
Третє, ви повинні платити самостійно з державного бюджету неотриману працівником заробітну плату. Четверте - не потрібно кивати на бюджет - місцевий або державний. Гроші є як у місцевому, так у державному.
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