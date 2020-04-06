Олена Зеленська закликала школярів не зупиняти навчання на час карантину [ Редактировать ]
"Час стати супергероями" - з таким закликом перша леді Олена Зеленська звернулась до школярів. Вона порадила не пропускати онлайн-уроків, аби закінчити рік успішно і сповна насолодитися літніми канікулами.
Олена Зеленська, перша леді України:
Знаю, вам нелегко, знаю, бо мої діти так само сидять вдома на карантині. Вам нудно, сумно, ви не можете бачитися з друзями або піти в кіно.
Сьогодні для кожного з нас час стати супергероєм, тільки уявіть можна рятувати світ просто залишаючись вдома. щоб потім по-справжньому насолоджуватися канікулами, треба спершу успішно закінчити навчальний рік. І саме для того, щоб ви могли не припиняти навчання стартує всеукраїнська школа онлайн.
Понад 40 вчителів записують відео уроки. щоб ви могли максимум якісних знань дистанційно. Тому, уважно слідкуйте за розкладом і ви все встигнете.
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